Morre Tereza Cogo, 74 anos, mulher do ex-deputado Cláudio Vereza

Morreu na manhã desta terça-feira (7), aos 74 anos, Tereza Cogo, mulher do ex-deputado estadual Cláudio Vereza (PT) e sogra do ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende. Internada para fazer uma cirurgia decorrente de problemas causados por um câncer, ela acabou não resistindo.
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O velório (9h às 12h) e o sepultamento (12h30) estão marcados para esta quarta-feira (8), no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Teresa, que era casada com Vereza havia 49 anos, deixa cinco filhos e netos. Em mensagem a amigos e pessoas próximas, o ex-deputado petista se manifestou sobre a morte da mulher. “A cirurgia foi muito pesada, o câncer alastrado e hoje, dia 7 de julho, ela faleceu às 7h e 7 minutos.”
Servidora aposentada do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Terezinha Maria Cogo Lodi marcou sua trajetória pública como militante dos movimentos sociais, das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) da Igreja Católica e do PT.
MANIFESTAÇÕES DE PESAR
“Mais do que militante das causas sociais, Tereza era luz, fé na vida, nas pessoas e na possibilidade de coletivamente mudarmos o mundo. Conheci Tereza e Cláudio Vereza nas lutas sociais do final da ditadura militar e não nos desgrudamos mais”, escreveu a deputada Iriny Lopes (PT) em suas redes sociais.
“Recebo com muito pesar a notícia do falecimento da companheira Teresa Cogo, esposa do amigo Cláudio Vereza. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações dos familiares e amigos”, disse o deputado estadual petista João Coser no X.
O Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória também se manifestou: “Com profundo pesar, nos despedimos de Tereza Cogo, cuja vida foi marcada pelo compromisso com a defesa das políticas públicas e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de caminhar ao seu lado”.
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