Morre Tereza Cogo, 74 anos, mulher do ex-deputado Cláudio Vereza

Morreu na manhã desta terça-feira (7), aos 74 anos, Tereza Cogo, mulher do ex-deputado estadual Cláudio Vereza (PT) e sogra do ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende. Internada para fazer uma cirurgia decorrente de problemas causados por um câncer, ela acabou não resistindo.





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O velório (9h às 12h) e o sepultamento (12h30) estão marcados para esta quarta-feira (8), no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Teresa, que era casada com Vereza havia 49 anos, deixa cinco filhos e netos. Em mensagem a amigos e pessoas próximas, o ex-deputado petista se manifestou sobre a morte da mulher. “A cirurgia foi muito pesada, o câncer alastrado e hoje, dia 7 de julho, ela faleceu às 7h e 7 minutos.”