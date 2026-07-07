AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

Morre Tereza Cogo, 74 anos, mulher do ex-deputado Cláudio Vereza

Militante dos movimentos sociais e das Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica, ela era sogra do ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 16:05

Públicado em 

07 jul 2026 às 16:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tereza será sepultada nesta quarta-feira (8) em Ponta da Fruta, Vila Velha
Tereza será sepultada nesta quarta-feira (8) em Ponta da Fruta, Vila Velha Facebook

Morreu na manhã desta terça-feira (7), aos 74 anos, Tereza Cogo, mulher do ex-deputado estadual Cláudio Vereza (PT) e sogra do ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende. Internada para fazer uma cirurgia decorrente de problemas causados por um câncer, ela acabou não resistindo.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


O velório (9h às 12h) e o sepultamento (12h30) estão marcados para esta quarta-feira (8), no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha. Teresa, que era casada com Vereza havia 49 anos, deixa cinco filhos e netos. Em mensagem a amigos e pessoas próximas, o ex-deputado petista se manifestou sobre a morte da mulher. “A cirurgia foi muito pesada, o câncer alastrado e hoje, dia 7 de julho, ela faleceu às 7h e 7 minutos.”

Veja Também 

Filiado ao PP, Aerton Vieira era uma liderança ativa na Barra do Jucu

Morre, aos 67 anos de idade, ex-vereador de Vila Velha

Imagem de destaque

Morre, aos 55 anos, ex-vereador e militante histórico do PT no ES

Servidora aposentada do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Terezinha Maria Cogo Lodi marcou sua trajetória pública como militante dos movimentos sociais, das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) da Igreja Católica e do PT. 

MANIFESTAÇÕES DE PESAR

“Mais do que militante das causas sociais, Tereza era luz, fé na vida, nas pessoas e na possibilidade de coletivamente mudarmos o mundo. Conheci Tereza e Cláudio Vereza nas lutas sociais do final da ditadura militar e não nos desgrudamos mais”, escreveu a deputada Iriny Lopes (PT) em suas redes sociais.


“Recebo com muito pesar a notícia do falecimento da companheira Teresa Cogo, esposa do amigo Cláudio Vereza. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações dos familiares e amigos”, disse o deputado estadual petista João Coser no X.

A nota de pesar do Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória
A nota de pesar do Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória Instagram

O Vicariato para a Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória também se manifestou: “Com profundo pesar, nos despedimos de Tereza Cogo, cuja vida foi marcada pelo compromisso com a defesa das políticas públicas e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que tiveram a oportunidade de caminhar ao seu lado”.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre no ES, aos 92 anos, o homem que fez da paixão pela Itália sua razão de viver

Morre Luiz Vital, 68 anos, ex-repórter e editor de A Gazeta

Padre da Arquidiocese de Vitória morre aos 65 anos em Guarapari

Morre Jorge Carreta, aos 58 anos, ex-vice-prefeito de Vila Velha

Morre no ES, aos 90 anos, médico e pastor que viveu para fazer o bem

Morre, aos 79, advogado que doou R$ 1 milhão após enchentes no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Obituário PT Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Enem 2026: estudar nas férias é realmente necessário? Veja como encontrar equilíbrio
Investir em imóveis nos Estados Unidos se tornou uma alternativa acessível para brasileiros que buscam diversificação patrimonial (Imagem: Tetiana Chernykova | Shutterstock)
Reforma tributária leva doações de imóveis a baterem recorde no ES
A Prefeitura de Pancas informou que não houve registro de ferimentos graves.
12 crianças ficam feridas após acidente com ônibus escolar em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados