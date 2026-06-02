Morre Luiz Vital, 68 anos, ex-repórter e editor de A Gazeta

Morreu nesta terça-feira (2), aos 68 anos de idade, após um longo período de internação, o jornalista Luiz Vital, que foi repórter especial e editor de Geral (Cidades) do jornal A Gazeta, no final dos anos 1990. Segundo a coluna apurou, a causa da morte foi uma infecção generalizada.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Vital era membro da Comissão Estadual de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo (SindijornalistasES) e atuou na Secretaria de Comunicação da Ufes de junho de 1998 até outubro de 2022. Depois, foi para o Labpetro, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos da universidade, onde atuava até ser internado. A Ufes publicou nota de pesar pela morte do seu ex-jornalista.
Formado em Jornalismo pela Ufes e vencedor do 1º Prêmio capixaba de jornalismo, Vital era um entusiasta defensor da Cultura, especialmente da música, e tinha paixão pela Boa Vista, escola de samba de Cariacica, sua cidade natal. No futebol, era torcedor do Flamengo e da Desportiva
Segundo a família, o velório será realizado nesta quarta-feira (3), das 9h às 11h, no Jardim da Paz da Serra. O enterro vai ser às 11h.
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES