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Coluna Leonel Ximenes

Morre Luiz Vital, 68 anos, ex-repórter e editor de A Gazeta

Jornalista atuou também como assessor de imprensa da Ufes

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 16:01

Públicado em 

02 jun 2026 às 16:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vital era membro da Comissão Estadual de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo
Vital era membro da Comissão Estadual de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo Instagram

Morreu nesta terça-feira (2), aos 68 anos de idade, após um longo período de internação, o jornalista Luiz Vital, que foi repórter especial e editor de Geral (Cidades) do jornal A Gazeta, no final dos anos 1990. Segundo a coluna apurou, a causa da morte foi uma infecção generalizada.


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Vital era membro da Comissão Estadual de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Espírito Santo (SindijornalistasES) e atuou na Secretaria de Comunicação da Ufes de junho de 1998 até outubro de 2022. Depois, foi para o Labpetro, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos da universidade, onde atuava até ser internado. A Ufes publicou nota de pesar pela morte do seu ex-jornalista.


Formado em Jornalismo pela Ufes e vencedor do 1º Prêmio capixaba de jornalismo, Vital era um entusiasta defensor da Cultura, especialmente da música, e tinha paixão pela Boa Vista, escola de samba de Cariacica, sua cidade natal. No futebol, era torcedor do Flamengo e da Desportiva


Segundo a família, o velório será realizado nesta quarta-feira (3), das 9h às 11h, no Jardim da Paz da Serra. O enterro vai ser às 11h.



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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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