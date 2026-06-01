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Coluna Leonel Ximenes

Capixabinha vence votação popular e fica mais perto da rainha da Holanda

Iniciativa que acolhe crianças imigrantes ficou em 1º lugar na primeira etapa da premiação

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 14:00

Públicado em 

01 jun 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Maria Cecília da Silva: "Estou muito feliz em participar desse concurso e espero conhecer a rainha de perto"
Maria Cecília da Silva: "Acho que vou conhecer uma rainha de verdade" Álbum de família

A mobilização dos capixabas, e dos brasileiros, deu resultado. O projeto social Giving Back, ligado à fundação holandesa Stichting Rondom de Klas e que conta com a participação da pequena capixaba Maria Cecília da Silva, conquistou o primeiro lugar na votação on-line do prestigioso prêmio Appeltjes van Oranje. 


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A vitória expressiva marca o encerramento com chave de ouro da primeira etapa da premiação, considerada uma das mais importantes do setor social na Holanda, que concederá 25 mil euros (aproximadamente R$ 146 mil) aos vencedores. Eles receberão o prêmio diretamente das mãos da rainha do país, Máxima Zorreguieta Cerruti.


Com o sucesso absoluto na votação popular, a iniciativa - que é gerenciada por um brasileiro - carimbou oficialmente o seu passaporte para a segunda fase do concurso. 


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O próximo desafio já tem data marcada: no dia 13 de junho, as 10 organizações finalistas que se classificaram farão uma apresentação oficial e detalhada dos projetos. Após as defesas no palco, apenas três instituições serão escolhidas por um júri para receber a honraria máxima e o aporte financeiro da realeza holandesa.


“Fiquei muito feliz que a gente ficou em primeiro lugar e tenho certeza que vamos nos sair muito bem também na apresentação. Acho que vou conhecer de perto uma rainha de verdade”, comemorou Maria Cecília, de 8 anos e natural de Colatina.

COMO FUNCIONA O PROJETO

O projeto funciona como uma crucial rede de apoio e integração para famílias imigrantes na Europa, atendendo majoritariamente crianças e adolescentes brasileiros durante todos os sábados. 


É nesse ambiente de acolhimento que a capixabinha Maria Cecília e dezenas de outros jovens recebem alimentação integral e têm acesso gratuito a práticas esportivas, como o jiu-jítsu, além de oficinas de artes, música e aulas de reforço em idiomas essenciais, incluindo o português, o inglês e a língua holandesa.


Os organizadores e familiares celebram a liderança na votação, mas mantêm os pés no chão e o foco total na preparação para a próxima banca examinadora. "Essa foi uma primeira etapa linda, mas sabemos que ainda temos um caminho longo para caminhar. A apresentação do dia 13 de junho exige muita responsabilidade, mas a energia positiva e o apoio que recebemos até aqui nos dão a plena convicção de que sairemos vencedores", destacou Roberta Tessarolo, mãe da Maria Cecília.


Em setembro o concelho Orange Fondes selecionará os três vencedores que receberão a cobiçada premiação, no fim de outubro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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holanda Colatina Premiação Inclusão social
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