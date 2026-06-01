Capixabinha vence votação popular e fica mais perto da rainha da Holanda

A mobilização dos capixabas, e dos brasileiros, deu resultado. O projeto social Giving Back, ligado à fundação holandesa Stichting Rondom de Klas e que conta com a participação da pequena capixaba Maria Cecília da Silva, conquistou o primeiro lugar na votação on-line do prestigioso prêmio Appeltjes van Oranje.





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A vitória expressiva marca o encerramento com chave de ouro da primeira etapa da premiação, considerada uma das mais importantes do setor social na Holanda, que concederá 25 mil euros (aproximadamente R$ 146 mil) aos vencedores. Eles receberão o prêmio diretamente das mãos da rainha do país, Máxima Zorreguieta Cerruti.





Com o sucesso absoluto na votação popular, a iniciativa - que é gerenciada por um brasileiro - carimbou oficialmente o seu passaporte para a segunda fase do concurso.



