Capixabinha vence votação popular e fica mais perto da rainha da Holanda

A mobilização dos capixabas, e dos brasileiros, deu resultado. O projeto social Giving Back, ligado à fundação holandesa Stichting Rondom de Klas e que conta com a participação da pequena capixaba Maria Cecília da Silva, conquistou o primeiro lugar na votação on-line do prestigioso prêmio Appeltjes van Oranje.
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A vitória expressiva marca o encerramento com chave de ouro da primeira etapa da premiação, considerada uma das mais importantes do setor social na Holanda, que concederá 25 mil euros (aproximadamente R$ 146 mil) aos vencedores. Eles receberão o prêmio diretamente das mãos da rainha do país, Máxima Zorreguieta Cerruti.
Com o sucesso absoluto na votação popular, a iniciativa - que é gerenciada por um brasileiro - carimbou oficialmente o seu passaporte para a segunda fase do concurso.
O próximo desafio já tem data marcada: no dia 13 de junho, as 10 organizações finalistas que se classificaram farão uma apresentação oficial e detalhada dos projetos. Após as defesas no palco, apenas três instituições serão escolhidas por um júri para receber a honraria máxima e o aporte financeiro da realeza holandesa.
“Fiquei muito feliz que a gente ficou em primeiro lugar e tenho certeza que vamos nos sair muito bem também na apresentação. Acho que vou conhecer de perto uma rainha de verdade”, comemorou Maria Cecília, de 8 anos e natural de Colatina.
COMO FUNCIONA O PROJETO
O projeto funciona como uma crucial rede de apoio e integração para famílias imigrantes na Europa, atendendo majoritariamente crianças e adolescentes brasileiros durante todos os sábados.
É nesse ambiente de acolhimento que a capixabinha Maria Cecília e dezenas de outros jovens recebem alimentação integral e têm acesso gratuito a práticas esportivas, como o jiu-jítsu, além de oficinas de artes, música e aulas de reforço em idiomas essenciais, incluindo o português, o inglês e a língua holandesa.
Os organizadores e familiares celebram a liderança na votação, mas mantêm os pés no chão e o foco total na preparação para a próxima banca examinadora. "Essa foi uma primeira etapa linda, mas sabemos que ainda temos um caminho longo para caminhar. A apresentação do dia 13 de junho exige muita responsabilidade, mas a energia positiva e o apoio que recebemos até aqui nos dão a plena convicção de que sairemos vencedores", destacou Roberta Tessarolo, mãe da Maria Cecília.
Em setembro o concelho Orange Fondes selecionará os três vencedores que receberão a cobiçada premiação, no fim de outubro.
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