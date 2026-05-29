ES terá o seu 1º Encontro dos Encalhados. O primeiro ônibus já lotou

Os organizadores do “1º Encontro dos Encalhados do Espírito Santo” anunciaram que foi aberto um segundo ônibus para quem quiser participar do evento inusitado, no dia 6 de junho (sábado), em Santa Teresa, cidade da Região Serrana capixaba. O primeiro coletivo já está com todas as vagas ocupadas.
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“O nosso 1º Encontro dos Encalhados do Espírito Santo chega como a sua última oportunidade de salvar esse final de semana antes do Dia dos Namorados. Se não sair um namoro, pelo menos a diversão e as novas amizades estão garantidas. E olha, as risadas serão muitas”, promete a empresa Michele Viagens & Turismo, promotora do evento.
LOCAIS DE EMBARQUE
Os ônibus sairão de diferentes pontos da Grande Vitória (Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari) com embarque a partir das 16h e retorno às 3h30 da madrugada de domingo dia 7.
A excursão para o desencalhe custa R$ 139,99 (à vista via depósito/transferência/Pix) ou R$ 145 (pelo cartão de crédito) e inclui transporte climatizado, serviço de bordo na ida, guia credenciado e ingresso para a noite de música eletrônica em um pub de Santa Teresa.
O evento é exclusivo para maiores de 18 anos com apresentação obrigatória de documento de identificação. Alimentação, bebidas e despesas extras não estão incluídas no preço da excursão.
Informações e reservas: WhatsApp: (27) 99505-2662 / Instagram @micheleturismoes
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