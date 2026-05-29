ES terá o seu 1º Encontro dos Encalhados. O primeiro ônibus já lotou

Os organizadores do “1º Encontro dos Encalhados do Espírito Santo” anunciaram que foi aberto um segundo ônibus para quem quiser participar do evento inusitado, no dia 6 de junho (sábado), em Santa Teresa, cidade da Região Serrana capixaba. O primeiro coletivo já está com todas as vagas ocupadas.





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“O nosso 1º Encontro dos Encalhados do Espírito Santo chega como a sua última oportunidade de salvar esse final de semana antes do Dia dos Namorados. Se não sair um namoro, pelo menos a diversão e as novas amizades estão garantidas. E olha, as risadas serão muitas”, promete a empresa Michele Viagens & Turismo, promotora do evento.



