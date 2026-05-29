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Coluna Leonel Ximenes

ES terá o seu 1º Encontro dos Encalhados. O primeiro ônibus já lotou

Evento do desencalhe será promovido no fim de semana antes do Dia dos Namorados

Publicado em 29 de Maio de 2026 às 15:28

Públicado em 

29 mai 2026 às 15:28
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Na noite de Santa Teresa podem surgir novos casais apaixonados
Na noite de Santa Teresa podem surgir novos casais apaixonados Divulgação

Os organizadores do “1º Encontro dos Encalhados do Espírito Santo” anunciaram que foi aberto um segundo ônibus para quem quiser participar do evento inusitado, no dia 6 de junho (sábado), em Santa Teresa, cidade da Região Serrana capixaba. O primeiro coletivo já está com todas as vagas ocupadas.


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“O nosso 1º Encontro dos Encalhados do Espírito Santo chega como a sua última oportunidade de salvar esse final de semana antes do Dia dos Namorados. Se não sair um namoro, pelo menos a diversão e as novas amizades estão garantidas. E olha, as risadas serão muitas”, promete a empresa Michele Viagens & Turismo, promotora do evento.


LOCAIS DE EMBARQUE

Os ônibus sairão de diferentes pontos da Grande Vitória (Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari) com embarque a partir das 16h e retorno às 3h30 da madrugada de domingo dia 7.


A excursão para o desencalhe custa R$ 139,99 (à vista via depósito/transferência/Pix) ou R$ 145 (pelo cartão de crédito) e inclui transporte climatizado, serviço de bordo na ida, guia credenciado e ingresso para a noite de música eletrônica em um pub de Santa Teresa.


O  evento é exclusivo para maiores de 18 anos com apresentação obrigatória de documento de identificação. Alimentação, bebidas e despesas extras não estão incluídas no preço da excursão.


Informações e reservas: WhatsApp: (27) 99505-2662 /  Instagram @micheleturismoes 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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