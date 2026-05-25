Encontro terá orelhões históricos e catraca do 1º bonde de Vitória

Quem visitar o 11º Encontro Nacional de Multicolecionismo, entre os dias 29 e 31 de maio, em Vitória, no Century Plaza Apart Hotel, vai encontrar muito mais do que moedas, selos e antiguidades raras. Um dos destaques desta edição será uma verdadeira viagem pela memória das telecomunicações brasileiras: a exposição de três modelos históricos de orelhões, nas versões disco, teclado e cartão.
Os visitantes poderão conferir de perto um orelhão de disco, um modelo de teclado e outro adaptado para cartões telefônicos, símbolos de uma época em que filas nas cabines telefônicas, fichas metálicas e coleções de telecartões faziam parte da rotina dos brasileiros.
Outro destaque da exposição será a catraca do 1° bonde de Vitória, peça histórica que ajuda a preservar a memória do transporte público da capital capixaba e promete despertar lembranças em diferentes gerações de visitantes.
“Os orelhões fazem parte da memória afetiva de várias gerações. Muita gente viveu histórias importantes nesses espaços, desde ligações para familiares até amizades construídas à distância. Trazer esses modelos históricos para o evento é uma forma de preservar não apenas objetos, mas também lembranças e capítulos da nossa história da comunicação”, destaca Walter Moraes Cruz, realizador do encontro.
A exposição reunirá expositores de seis Estados e um acervo estimado entre 200 mil e 300 mil itens colecionáveis. Neste ano, a telecartofilia ganha protagonismo com peças raras, cartões telefônicos históricos e objetos que ajudam a contar a evolução da comunicação no Brasil.
A maioria dos itens expostos no encontro estará à venda, mas os orelhões históricos, não. E em clima de Mundial, no sábado e domingo haverá uma espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026.
SERVIÇO
11º Encontro Nacional de Multicolecionismo
Data: 29 a 31 de maio de 2026
Horário: 9h às 18h
Local: Century Plaza Apart Hotel (Praia de Camburi, Vitória)
Acervo: mais de 300 mil itens (moedas, selos, cartões-postais, telecartões, miniaturas e antiguidades)
Entrada: gratuita
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