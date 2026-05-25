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Coluna Leonel Ximenes

Encontro terá orelhões históricos e catraca do 1º bonde de Vitória

11º Encontro Nacional de Multicolecionismo vai exibir mais de 300 mil itens

Publicado em 25 de Maio de 2026 às 13:38

Públicado em 

25 mai 2026 às 13:38
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Orelhões de três épocas diferentes estarão no 11º Encontro Nacional de Multicolecionismo
Orelhões de três épocas diferentes estarão no 11º Encontro Nacional de Multicolecionismo Divulgação

Quem visitar o 11º Encontro Nacional de Multicolecionismo, entre os dias 29 e 31 de maio, em Vitória, no Century Plaza Apart Hotel, vai encontrar muito mais do que moedas, selos e antiguidades raras. Um dos destaques desta edição será uma verdadeira viagem pela memória das telecomunicações brasileiras: a exposição de três modelos históricos de orelhões, nas versões disco, teclado e cartão. 


Os visitantes poderão conferir de perto um orelhão de disco, um modelo de teclado e outro adaptado para cartões telefônicos, símbolos de uma época em que filas nas cabines telefônicas, fichas metálicas e coleções de telecartões faziam parte da rotina dos brasileiros.


Outro destaque da exposição será a catraca do 1° bonde de Vitória, peça histórica que ajuda a preservar a memória do transporte público da capital capixaba e promete despertar lembranças em diferentes gerações de visitantes.

Catraca do 1° bonde de Vitória, uma das atrações do encontro de colecionadores
Catraca do 1° bonde de Vitória, uma das atrações do encontro de colecionadores Divulgaçã

“Os orelhões fazem parte da memória afetiva de várias gerações. Muita gente viveu histórias importantes nesses espaços, desde ligações para familiares até amizades construídas à distância. Trazer esses modelos históricos para o evento é uma forma de preservar não apenas objetos, mas também lembranças e capítulos da nossa história da comunicação”, destaca Walter Moraes Cruz, realizador do encontro.


A exposição reunirá expositores de seis Estados e um acervo estimado entre 200 mil e 300 mil itens colecionáveis. Neste ano, a telecartofilia ganha protagonismo com peças raras, cartões telefônicos históricos e objetos que ajudam a contar a evolução da comunicação no Brasil.


A maioria dos itens expostos no encontro estará à venda, mas os orelhões históricos, não. E em clima de Mundial, no sábado e domingo haverá uma espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026.

SERVIÇO

  • 11º Encontro Nacional de Multicolecionismo

  • Data: 29 a 31 de maio de 2026

  • Horário: 9h às 18h

  • Local: Century Plaza Apart Hotel (Praia de Camburi, Vitória)

  • Acervo: mais de 300 mil itens (moedas, selos, cartões-postais, telecartões, miniaturas e antiguidades)

  • Entrada: gratuita

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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