Encontro terá orelhões históricos e catraca do 1º bonde de Vitória

Quem visitar o 11º Encontro Nacional de Multicolecionismo, entre os dias 29 e 31 de maio, em Vitória, no Century Plaza Apart Hotel, vai encontrar muito mais do que moedas, selos e antiguidades raras. Um dos destaques desta edição será uma verdadeira viagem pela memória das telecomunicações brasileiras: a exposição de três modelos históricos de orelhões, nas versões disco, teclado e cartão.





Os visitantes poderão conferir de perto um orelhão de disco, um modelo de teclado e outro adaptado para cartões telefônicos, símbolos de uma época em que filas nas cabines telefônicas, fichas metálicas e coleções de telecartões faziam parte da rotina dos brasileiros.





Outro destaque da exposição será a catraca do 1° bonde de Vitória, peça histórica que ajuda a preservar a memória do transporte público da capital capixaba e promete despertar lembranças em diferentes gerações de visitantes.