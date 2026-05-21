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Coluna Leonel Ximenes

Capixabinha concorre a prêmio entregue pela rainha da Holanda

Menina de Colatina, de 8 anos, integra um projeto social no país europeu

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 14:16

Públicado em 

21 mai 2026 às 14:16
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Maria Cecília da Silva: "Estou muito feliz em participar desse concurso e espero conhecer a rainha de perto"
Maria Cecília da Silva: "Estou muito feliz em participar desse concurso e espero conhecer a rainha de perto" Álbum de família

Em clima de Copa do Mundo, os brasileiros são exemplos de mobilização e é essa energia que uma capixabinha precisa para estar entre os ganhadores de um prêmio a ser entregue pela rainha da Holanda, a argentina Máxima Zorreguieta. A votação começou nesta quarta-feira (20) e vai até sábado (23).


Maria Cecília da Silva tem 8 anos de idade, é de Colatina, noroeste do Espírito Santo, e mudou-se com os pais para  Amsterdã há três anos. A estudante, que integra o projeto social Giving Back, ligado à fundação holandesa Stichting Rondom de Klas, concorre ao prestigiado prêmio Appeltjes van Oranje (Maçãs de Laranja).


A premiação é reconhecida como uma das mais importantes do setor social daquele país e que concederá ao vencedor a quantia de € 25 mil (aproximadamente R$ 146 mil), que será entregue em outubro pelas mãos da atual rainha consorte dos Países Baixos.

COMO FUNCIONA O PROJETO

O projeto funciona como uma rede de apoio e integração para famílias imigrantes na Europa, a maioria brasileiros. O espaço acolhe, de forma gratuita, crianças e adolescentes durante todos os sábados, oferecendo uma rotina integral que inclui alimentação, aulas de música, jiu-jítsu, artes e dança, além de reforço em idiomas essenciais, como português, inglês e a própria língua holandesa.

Maria Cecília com os pais em Amsterdã
Maria Cecília com os pais em Amsterdã Álbum de família

“Eu adoro estar lá com meus amigos. Além de brincar, a gente estuda o holandês para aprender mais e também o português para não esquecermos a nossa língua. É muito divertido. Estou muito feliz em participar desse concurso e espero conhecer a rainha de perto”, disse Maria Cecília, que não esconde a ansiedade pelo aguardado momento.


A iniciativa traz felicidade para os participantes e também aos pais. “Logo que chegamos na Holanda ficamos sabendo do projeto e fomos conhecer. É um espaço muito importante de acolhimento para nós que viemos de fora. Espero que ganhe essa premiação para que ajude mais famílias”, disse Roberta Tessarolo, mãe da Maria Cecília.

COMO VOTAR


Para ajudar a trazer esse prêmio para a iniciativa com DNA brasileiro, basta dedicar menos de um minuto à votação on-line. Os interessados devem acessar o link https://www.appeltjevanoranje.nl/projecten/stichting-rondom-de-klas, rolar a página até o final e clicar no botão "Vote neste candidato" (Stem voor deze kanshebber). 


O formulário é simples e exige apenas o preenchimento de nome, sobrenome e e-mail, dispensando o uso de telefone ou a marcação de caixas de promoções extras.


O passo mais importante para validar a participação ocorre fora do site: o eleitor deve acessar a caixa de entrada do e-mail cadastrado - ou a pasta de spam - e clicar no link recebido para confirmar o voto (Bevestig je Stem!).


Aqueles que tiverem qualquer dificuldade com o idioma do site ou com o preenchimento podem entrar em contato direto com a equipe do projeto por meio do Instagram Givingbacknl  (www.instagram.com/givingbacknl). Dessa forma, os voluntários realizam o cadastro inicial e o apoiador só precisa abrir o próprio e-mail para confirmar. Cada voto é decisivo para manter viva essa corrente do bem.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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