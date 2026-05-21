Capixabinha concorre a prêmio entregue pela rainha da Holanda

Em clima de Copa do Mundo, os brasileiros são exemplos de mobilização e é essa energia que uma capixabinha precisa para estar entre os ganhadores de um prêmio a ser entregue pela rainha da Holanda, a argentina Máxima Zorreguieta. A votação começou nesta quarta-feira (20) e vai até sábado (23).





Maria Cecília da Silva tem 8 anos de idade, é de Colatina, noroeste do Espírito Santo, e mudou-se com os pais para Amsterdã há três anos. A estudante, que integra o projeto social Giving Back, ligado à fundação holandesa Stichting Rondom de Klas, concorre ao prestigiado prêmio Appeltjes van Oranje (Maçãs de Laranja).





A premiação é reconhecida como uma das mais importantes do setor social daquele país e que concederá ao vencedor a quantia de € 25 mil (aproximadamente R$ 146 mil), que será entregue em outubro pelas mãos da atual rainha consorte dos Países Baixos.