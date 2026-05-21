Em Vitória, Mestrinho conta história inusitada e faz mistério sobre próximo feat: "Prodígio da música"

Durante passagem pelo Espírito Santo para a Semana S, promovida pelo Sesc, em Vitória, Mestrinho revelou que tem uma música inspirada em uma vivência na capital capixaba e deu pistas sobre os próximos lançamentos da carreira. O cantor também adiantou participações de músicos famosos e grandes compositores da música brasileira.





A música “Forró em Vitória”, do álbum “É tempo pra viver”, não tem esse nome à toa. Durante uma apresentação de Mestrinho no Clube 106, tradicional casa de dança em Jardim da Penha, o cantor revelou ter feito uma improvisação que agradou os membros da banda, mas que não sabia como reproduzir.





Logo depois, o artista descobriu que essa passagem havia sido gravada, o que deu a oportunidade de desenvolver melhor a faixa, colocando uma homenagem à Vitória.