Em Vitória, Mestrinho conta história inusitada e faz mistério sobre próximo feat: "Prodígio da música"

Durante passagem pelo Espírito Santo para a Semana S, promovida pelo Sesc, em Vitória, Mestrinho revelou que tem uma música inspirada em uma vivência na capital capixaba e deu pistas sobre os próximos lançamentos da carreira. O cantor também adiantou participações de músicos famosos e grandes compositores da música brasileira.
A música “Forró em Vitória”, do álbum “É tempo pra viver”, não tem esse nome à toa. Durante uma apresentação de Mestrinho no Clube 106, tradicional casa de dança em Jardim da Penha, o cantor revelou ter feito uma improvisação que agradou os membros da banda, mas que não sabia como reproduzir.
Logo depois, o artista descobriu que essa passagem havia sido gravada, o que deu a oportunidade de desenvolver melhor a faixa, colocando uma homenagem à Vitória.
Em outro momento, Mestrinho destacou que novidades serão anunciadas em breve, com participações especiais de artistas conhecidos e famosos compositores do cenário nacional. Apesar de não revelar quem são os músicos, ele já deu uma pista para quem gosta de especular.
Em breve vou fazer um ‘feat’ com um rapazinho muito especial, que é um compositor excelente e prodígio da música brasileira
Mestrinho, músico
E aí, algum palpite de quem é?
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