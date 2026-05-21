Segundo polícia, Deolane Bezerra recebeu repasses de transportadora do PCC

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra recebeu repasses diretos em sua conta de uma transportadora suspeita de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital), diz a Polícia Civil de São Paulo.





Ela foi presa nesta quinta-feira (21) sob suspeita de participar do esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa.





A investigação começou em 2019 e chegou até a influenciadora depois de identificar a ligação dela com Everton de Souza, o Player. Ele é apontado pela polícia como gestor indireto da transportadora Lado a Lado, suspeita de pertencer PCC.





Segundo a polícia, a facção colocava na transportadora o dinheiro arrecadado com atividades criminosas, que depois eram repassados para outras pessoas. Everton era o responsável por indicar quem deveria receber a parte referente a Alejandro Camacho, irmão de Marco Camacho, o Marcola, principal líder da facção, diz a investigação.





A ordem era dada para Ciro Cesar Lemos, que figura junto com a esposa Elidiane Saldanha Lopes Lemos como proprietários legais da Lado a Lado. Os policiais afirmam que parte desse dinheiro foi depositado em contas de Deolane.





Everton também foi preso nessa quinta-feira. Ele tinha uma caixa com dinheiro, em casa, com o nome da influenciadora, afirma a polícia.





A quebra dos sigilos bancários, diz a investigação, demonstrou que Deolane movimentou milhões em nome do PCC, emprestando sua estrutura financeira e "aparente respeitabilidade social" colocar o dinheiro do crime organizado no sistema financeiro formal.



