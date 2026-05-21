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Quem é Deolane Bezerra, influenciadora presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Advogada já foi alvo de investigações sobre apostas ilegais e volta ao centro de apuração policial em ação do MP de São Paulo; defesa não foi localizada
Estadão

Estadão

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 14:15

Deolane diz que a família é discriminada por vizinhos
Deolane Bezerra fez homenagem para MC Kevin Reprodução/Instagram/@Deolanebezerra

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira, 21, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Deolane foi detida em casa, em Barueri, após retornar de uma viagem internacional à Itália. A defesa não foi localizada.


Natural de Vitória de Santo Antão, Deolane é formada em Direito e já atuou como advogada criminalista no escritório Bezerra Advogados & Associados junto das irmãs Dayanne e Daniele.


Ela ganhou projeção nacional em 2021, após a morte do funkeiro MC Kevin, com quem era casada. Desde então, consolidou presença nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores, além de participações em programas de televisão e campanhas publicitárias.

Deolane é mãe de três filhos: Kayky, Valentina e o influenciador digital Giliard Vidal dos Santos, considerado por ela como filho de criação.

A influenciadora de 38 anos já havia sido alvo de outra investigação policial em 2024, quando foi presa durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investigou suspeitas de lavagem de dinheiro e exploração de jogos ilegais ligados a plataformas de apostas.


Na ocasião, Deolane ficou presa na Colônia Penal Feminina do Recife e, dias depois, conseguiu habeas corpus para cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e restrições de uso das redes sociais. A medida, porém, foi revogada após a Justiça considerar que ela descumpriu as determinações. Deolane então foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco, onde permaneceu presa por cerca de duas semanas.

Na mesma época, o nome da advogada também apareceu na CPI das Bets, criada para investigar possíveis irregularidades envolvendo empresas de apostas esportivas. Convocada para prestar depoimento, ela acabou dispensada após obter um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).


Já em abril de 2026, a influenciadora foi apontada como uma das operadoras de um esquema de ocultação e branqueamento de ativos a serviço do crime organizado sob liderança de MC Ryan SP, preso Polícia Federal na Operação Narco Fluxo.


Segundo o Ministério Público de São Paulo, Deolane é suspeita de manter ligação com um esquema de lavagem de dinheiro que teria sido estruturado por meio de uma transportadora de valores do interior paulista supostamente controlada pelo PCC.

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