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Coluna Abdo Filho

Agronegócio empurra crescimento do Sicoob ES no primeiro trimestre

O sistema Sicoob Espírito Santo encerrou o primeiro trimestre de 2026 com resultado bruto de R$ 467 milhões. A carteira do agro foi a que mais cresceu

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 14:47

Públicado em 

21 mai 2026 às 14:47
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Produção de café no Caparaó do Espírito Santo 
 Café Cordilheiras do Caparaó /Divulgação

O sistema Sicoob Espírito Santo encerrou o primeiro trimestre de 2026 com resultado bruto de R$ 467 milhões. Crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço foi puxado pela carteira de crédito, que chegou a R$ 19,3 bilhões, alta de 11,6%. O grande destaque foi a carteira dedicada ao agronegócio, que saltou 23% nos primeiros três meses do ano, batendo em R$ 3,6 bilhões.

“O Sicoob ES é o maior repassador de crédito para a cafeicultura capixaba há mais de uma década, mas vem consolidando sua presença em novas frentes. Neste ano, pela primeira vez, estamos encerrando mais um trimestre como o maior repassador de recursos do Plano Safra, um feito inédito no país”, disse diretor de Operações e Negócios do Sicoob ES, Alecsandro Casassi.

O resultado bruto do primeiro trimestre também foi consequência do aumento em 25% no patrimônio líquido (R$ 7,1 bilhões), de 23,7% nos ativos (R$ 37,7 bilhões) e de 25,3% nos depósitos totais (R$ 27,3 bilhões). O número de cooperados chegou a 1,062 milhão, 17,3% acima do registrado no começo de 2025.

“O Sicoob tem uma busca incessante pelo uso eficiente dos recursos dos cooperados. Estamos avançando trimestre após trimestre sem deixar de ofertar condições acessíveis para diferentes setores econômicos”, afirmou o diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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