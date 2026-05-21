Maior empresa do ES começa forte o ano e mira faturamento de R$ 65 bi

A Comexport, maior empresa do Espírito Santo, começou bem o ano de 2026 e deve bater em um faturamento total de R$ 65 bilhões, sendo que 70% disso se dá nas operações realizadas em terras capixabas. A companhia é uma gigante brasileira do comércio internacional. A importação de carros elétricos, aeronaves executivas, máquinas e bens de consumo puxam a locomotiva.



"O ano começou bem para as nossas operações pelo Espírito Santo. Temos bases muito consolidadas na importação de carros e de jatos executivos pelo Estado, que é a maior entrada brasileira para os dois produtos. Também estamos vindo bem nas operações de máquinas e equipamentos e temos observado um aumento interessante nos bens de consumo (roupas, eletrodomésticos, cosméticos, calçados, utensílios domésticos e etc), as marcas brasileiras estão estabelecendo cada vez mais parcerias com empresas de fora. O Espírito Santo é um hub logístico consolidado e em expansão, por isso está captando muito dessa expansão do comércio internacional brasileiro", explicou Luiz Fernando Braga, diretor da Comexport.



O comércio internacional brasileiro vem tendo um bom início de 2026. Até a segunda semana de maio, foram US$ 103,6 bilhões em importações, 3,4% acima do registrado em 2025. As exportações, também até a segunda de maio, bateram em US$ 132,5 bilhões, avanço de 8,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.