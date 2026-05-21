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Coluna Abdo Filho

Maior empresa do ES começa forte o ano e mira faturamento de R$ 65 bi

A Comexport é uma gigante brasileira do comércio internacional. A importação de carros elétricos, aeronaves executivas, máquinas e bens de consumo estão puxando a locomotiva

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 03:00

Públicado em 

21 mai 2026 às 03:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Aquaviário
Desembarque de carros importados no Porto de Vitória Fernando Madeira

A Comexport, maior empresa do Espírito Santo, começou bem o ano de 2026 e deve bater em um faturamento total de R$ 65 bilhões, sendo que 70% disso se dá nas operações realizadas em terras capixabas. A companhia é uma gigante brasileira do comércio internacional. A importação de carros elétricos, aeronaves executivas, máquinas e bens de consumo puxam a locomotiva.

"O ano começou bem para as nossas operações pelo Espírito Santo. Temos bases muito consolidadas na importação de carros e de jatos executivos pelo Estado, que é a maior entrada brasileira para os dois produtos. Também estamos vindo bem nas operações de máquinas e equipamentos e temos observado um aumento interessante nos bens de consumo (roupas, eletrodomésticos, cosméticos, calçados, utensílios domésticos e etc), as marcas brasileiras estão estabelecendo cada vez mais parcerias com empresas de fora. O Espírito Santo é um hub logístico consolidado e em expansão, por isso está captando muito dessa expansão do comércio internacional brasileiro", explicou Luiz Fernando Braga, diretor da Comexport.

O comércio internacional brasileiro vem tendo um bom início de 2026. Até a segunda semana de maio, foram US$ 103,6 bilhões em importações, 3,4% acima do registrado em 2025. As exportações, também até a segunda de maio, bateram em US$ 132,5 bilhões, avanço de 8,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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