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Coluna Abdo Filho

Ensino superior: uma das maiores escolas do Brasil chega à Serra

O aporte faz parte de um plano de expansão da Estácio dentro do Espírito Santo. Hoje, a escola tem mais de 6 mil alunos matriculados no Estado

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 16:54

Públicado em 

20 mai 2026 às 16:54
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade que a Estácio está construindo na Serra Divulgação/Estácio

A Estácio, que faz parte do Grupo Yduqs e é uma das maiores escolas de ensino superior do Brasil, está colocando os pés na Serra, o maior município do Espírito Santo. O novo campus, que ficará perto do Terminal de Laranjeiras, receberá um investimento de R$ 8 milhões e começa a funcionar no segundo semestre. A operação oferecerá aulas presenciais e a distância.

O aporte faz parte de um plano de expansão da Estácio dentro do Espírito Santo. Hoje, a escola tem mais de 6 mil alunos matriculados no Estado. A nova operação terá capacidade para outros 1,25 mil alunos. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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