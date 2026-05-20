Ensino superior: uma das maiores escolas do Brasil chega à Serra

A Estácio, que faz parte do Grupo Yduqs e é uma das maiores escolas de ensino superior do Brasil, está colocando os pés na Serra, o maior município do Espírito Santo. O novo campus, que ficará perto do Terminal de Laranjeiras, receberá um investimento de R$ 8 milhões e começa a funcionar no segundo semestre. A operação oferecerá aulas presenciais e a distância.



O aporte faz parte de um plano de expansão da Estácio dentro do Espírito Santo. Hoje, a escola tem mais de 6 mil alunos matriculados no Estado. A nova operação terá capacidade para outros 1,25 mil alunos.