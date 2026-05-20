Vídeo mostra momentos antes de acidente com mortes em cruzamento na Serra

Novas imagens mostram momentos antes do acidente que matou a jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30, no cruzamento das avenidas Norte Sul e Central, em Laranjeiras, na Serra. No vídeo — registrado na madrugada desta terça-feira (19) — é visto que a moto onde estavam as vítimas seguia em alta velocidade, no sentido Barcelona. (Veja vídeo acima)





Em outro vídeo, já obtido pela reportagem de A Gazeta, a motocicleta aparece caindo na pista, derrubando os ocupantes. Rafaela morreu ainda no local. Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.