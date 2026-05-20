Peneiras da Taça EDP das Comunidades 2026 começam neste fim de semana

Conforme definido no ato de inscrição das comunidades, os atletas das equipes masculinas da Taça EDP das Comunidades 2025 devem ter até 17 anos, sendo nascidos a partir de 2009. Já no feminino, poderão participar jogadoras com até 20 anos, nascidas a partir de 2006.





Cada equipe deverá conter até 22 jovens para disputar a competição, podendo ser inscritos até 10 atletas de fora da comunidade (estrangeiros). No banco de reservas poderão ficar apenas 11 reservas, e mais dois responsáveis, sendo obrigatório que sejam maiores de idade.





A categoria masculina adotará uma Fase Classificatória com oito grupos de quatro equipes, onde se classificarão as duas equipes melhores colocadas de cada grupo para a fase seguinte. Os cruzamentos serão eliminatória simples: Oitavas de Final, Quartas de Final, Semifinal e Final.





Já a categoria feminina será disputada por oito equipes, em fase de grupos, quartas de finais, semifinais e finais, nas mesmas datas dos grupos, quartas de finais, semifinais e finais da categoria masculina.



