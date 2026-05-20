Peneiras da Taça EDP das Comunidades 2026 começam neste fim de semana

A fase de peneiras da Taça EDP das Comunidades 2026 começa neste sábado (23) e vai definir os atletas que irão representar os 40 bairros participantes do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. O primeiro dia de avaliações acontece no Campo de Alvorada, Vila Velha, a partir das 8h.
Ao todo, dez comunidades participam das seletivas iniciais, com equipes de Cariacica, Vitória, Vila Velha e Guarapari. As avaliações serão realizadas nas categorias masculina e feminina.
Confira o cronograma de sábado (23):
Peneira 1 - Rua Jacupemba, 369 - Alvorada, Vila Velha – ES
08:00 | Barramares x Rio Marinho (Masculino)
09:00 | Bela Vista x Perocão (Masculino)
10:00 | Ibes x Jabaete (Masculino)
11:00 | Goiabeiras x Vale Encantado (Feminino)
12:00 | INTERVALO PARA ALMOÇO (Pausa Técnica)
13:00 | Dom João Batista x Alvorada (Masculino)
Após a rodada de peneiras no sábado, as seletivas da Taça EDP das Comunidades 2026 continuam no domingo (24). As avaliações dos jovens atletas serão realizadas no Campo do Racing, de São Pedro, em Vitória.
Confira o cronograma de sábado (24):
Peneira 2 - Rua Guilherme Bassini, nº 9, São Pedro – Vitória/ES
08:00 | Bairro da Penha x Alagoano (Feminino)
09:00 | Padre Gabriel x Alagoano (Masculino)
10:00 | Nova Betânia x Praia do Suá (Masculino)
11:00 | São Pedro (Masculino - Peneira Interna)
Confira o regulamento
Conforme definido no ato de inscrição das comunidades, os atletas das equipes masculinas da Taça EDP das Comunidades 2025 devem ter até 17 anos, sendo nascidos a partir de 2009. Já no feminino, poderão participar jogadoras com até 20 anos, nascidas a partir de 2006.
Cada equipe deverá conter até 22 jovens para disputar a competição, podendo ser inscritos até 10 atletas de fora da comunidade (estrangeiros). No banco de reservas poderão ficar apenas 11 reservas, e mais dois responsáveis, sendo obrigatório que sejam maiores de idade.
A categoria masculina adotará uma Fase Classificatória com oito grupos de quatro equipes, onde se classificarão as duas equipes melhores colocadas de cada grupo para a fase seguinte. Os cruzamentos serão eliminatória simples: Oitavas de Final, Quartas de Final, Semifinal e Final.
Já a categoria feminina será disputada por oito equipes, em fase de grupos, quartas de finais, semifinais e finais, nas mesmas datas dos grupos, quartas de finais, semifinais e finais da categoria masculina.
Próximas etapas
Após a realização das peneiras, os grupos da Taça EDP das Comunidades 2026 serão definidos em sorteio marcado para o dia 16 de junho, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Durante o evento, as equipes selecionadas também receberão gratuitamente os uniformes oficiais, compostos por camisa, short e meião.
A abertura oficial da competição acontece no dia 20 de junho, com os jogos inaugurais envolvendo os times cabeças de chave definidos previamente em sorteio. A partir daí, terá início a fase classificatória, com partidas programadas para todos os fins de semana do mês de junho, e com final prevista para o dia 26 de julho.
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras
16/06 - Sorteio das Chaves - Previsão de horário: 19h
20/06 - Jogo de Abertura - Previsão de horário: 09h
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios
04/07 - Oitavas de Final
12/07 - Quartas de Final
17/07 - Semifinal
26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã