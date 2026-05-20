MP diz que ex-PM iniciou agressões contra músico em Jardim Camburi

Foram apresentados aos jurados os vídeos do crime e pontos do laudo pericial sobre a cena do crime, que indicam que, no momento do disparo, a vítima não apresentava ameaça ao atirador e nem possibilidade de alcançar a arma. “A reação da vítima foi uma atitude desesperada para impedir nova agressão”.





Também foi feita referência ao inquérito da PM que resultou na demissão de Lucas, que também confirmou que a vítima estava indefesa.





Em outro ponto, foi lembrado que em nenhum momento foi oferecido ou permitido o socorro ao músico. “Falaram que Guilherme estava morto, mas ninguém tocou nele. E, enquanto a vítima agonizava, ele tomou dois goles da bebida no copo que estava em sua mão, em uma atitude desumana”, assinalam os promotores.





O copo foi outra prova destacada, por revelar que não houve briga entre réu e vítima. “Lucas manteve o copo em uma mão e a pistola em outra e, em nenhum momento, o líquido foi entornado”, observaram.





Foi explicado aos jurados que, em processo administrativo, a investigação da própria PM apontou que ele não poderia usar a arma da corporação tendo ingerido bebida alcoólica por tanto tempo.





Ao final da apresentação, pediram a sanção máxima a ser aplicada a Lucas. Os promotores também destacaram que o objetivo do júri era também encerrar o luto da família de Guilherme, dando à vítima a defesa e a justiça que ela não teve.





Os promotores finalizaram lembrando que Guilherme foi dialogar com Lucas, pedindo silêncio. “Não foi em busca de conflito, mas acabou sendo agredido mortalmente”.