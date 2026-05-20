Ex-PM alega legítima defesa e nega intenção de matar músico no ES

Durante interrogatório no julgamento que ocorre nesta quarta-feira (20), o ex-PM Lucas Torrezani negou que tivesse intenção de matar o músico Guilherme José Rocha Soares no dia 17 de abril de 2023, crime do qual ele é acusado.





“Se fosse a intenção, teria feito um tiro mais letal, com disparos no peito e na cabeça. Mas atirei no braço esquerdo para evitar que ele se aproximasse da minha arma”, disse Lucas, acrescentando que fisicamente a vítima era mais alta e mais forte do que ele.





Ele afirmou que a vítima, ao entrar no hall para falar com as mãos para trás, indicou uma atitude que, nos treinamentos policiais, pode ser interpretada como de risco.





“Não sabia se ele estava com uma arma ou o que tinha em mãos. Ele veio em minha direção tentando alcançar a minha arma e fiquei entre ele e uma pilastra. Fiz um disparo no braço quando ele já estava com a mão na minha cintura. Minha ação foi para defender a minha vida e a dos meus amigos”, relatou.