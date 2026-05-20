Júri de ex-PM que matou músico em Vitória tem maioria feminina entre os jurados

Em junho de 2023, a Justiça tornou Lucas réu em ação penal ao aceitar a denúncia do Ministério Público. Já em dezembro de 2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória decidiu que ele enfrentaria o Tribunal do Júri de Vitória, em sessão agendada para o Fórum Criminal da Capital.





Também em dezembro de 2024, a Corregedoria da Polícia Militar decidiu demitir o então soldado Lucas Torrezani de Oliveira. A exclusão foi confirmada pelo Portal da Transparência do Estado, que atualmente aponta a situação profissional do acusado como “desligado”.





Por conta da perda da prerrogativa de função decorrente da demissão, o acusado, que está preso desde abril de 2023, foi transferido do quartel da corporação para a Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana, onde aguarda julgamento.





No dia do crime, Lucas estava acompanhado do amigo Jordan Ribeiro de Oliveira, que chegou a ser denunciado pelo Ministério Público. No entanto, a Justiça decidiu que ele não iria a julgamento junto com o ex-PM.





O episódio mais recente envolvendo a organização do júri ocorreu quando a defesa de Lucas solicitou o adiamento da sessão, alegando problemas de saúde da advogada. A decisão judicial, contudo, questionou os motivos apresentados e manteve a data programada para esta quarta-feira.



