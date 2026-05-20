Família suspeita que carro 'fechou' moto em acidente com mortes na Serra

A família da jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, pede que a Polícia Civil investigue as circunstâncias do acidente que matou a estudante e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30 anos, na Serra. Os dois morreram após a motocicleta em que estavam bater contra o muro de duas empresas no cruzamento da Avenida Norte Sul, em Parque Residencial Laranjeiras, na madrugada de terça-feira (19).





Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, não foi possível identificar a dinâmica do acidente. A moto seguia no sentido Parque Residencial Laranjeiras x Barcelona quando ocorreu a batida.





Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram o momento do acidente. Nas gravações, um carro reduz a velocidade logo após a colisão e, em seguida, deixa o local. A família suspeita que o motociclista possa ter sido fechado pelo veículo.