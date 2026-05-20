Família suspeita que carro 'fechou' moto em acidente com mortes na Serra

A família da jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, pede que a Polícia Civil investigue as circunstâncias do acidente que matou a estudante e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30 anos, na Serra. Os dois morreram após a motocicleta em que estavam bater contra o muro de duas empresas no cruzamento da Avenida Norte Sul, em Parque Residencial Laranjeiras, na madrugada de terça-feira (19).
Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, não foi possível identificar a dinâmica do acidente. A moto seguia no sentido Parque Residencial Laranjeiras x Barcelona quando ocorreu a batida.
Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram o momento do acidente. Nas gravações, um carro reduz a velocidade logo após a colisão e, em seguida, deixa o local. A família suspeita que o motociclista possa ter sido fechado pelo veículo.
Passou um carro. A gente não sabe se ele esbarrou ou o que aconteceu. Tem que investigar para sabermos.
Birajara Gonçalves Tio de Rafaela
Rafaela morreu ainda no local. Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado para um hospital, mas não sobreviveu.
A estudante de Segurança do Trabalho foi sepultada na manhã desta quarta-feira (20), na Serra. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Rafaela iria se formar em agosto deste ano. Gabriel era um dos proprietários de uma academia na Serra.
“Ele trabalhava na academia, e eles se conheceram lá e estavam saindo”, contou Birajara Gonçalves.
O corpo de Gabriel Viana será sepultado na tarde desta quarta-feira, no Cemitério Jardim da Paz, também na Serra.
A Polícia Civil informou as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)