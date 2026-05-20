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Investigação

Família suspeita que carro 'fechou' moto em acidente com mortes na Serra

Familiares pedem que a polícia apure se veículo que aparece em vídeo teve relação com o acidente que matou estudante e empresário

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 12:53

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

20 mai 2026 às 12:53

A família da jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, pede que a Polícia Civil investigue as circunstâncias do acidente que matou a estudante e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30 anos, na Serra. Os dois morreram após a motocicleta em que estavam bater contra o muro de duas empresas no cruzamento da Avenida Norte Sul, em Parque Residencial Laranjeiras, na madrugada de terça-feira (19).


Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, não foi possível identificar a dinâmica do acidente. A moto seguia no sentido Parque Residencial Laranjeiras x Barcelona quando ocorreu a batida.


Imagens de câmeras de segurança (veja acima) registraram o momento do acidente. Nas gravações, um carro reduz a velocidade logo após a colisão e, em seguida, deixa o local. A família suspeita que o motociclista possa ter sido fechado pelo veículo.

Passou um carro. A gente não sabe se ele esbarrou ou o que aconteceu. Tem que investigar para sabermos.

Birajara Gonçalves Tio de Rafaela

Gabriel Alexandre Viana e Rafaela dos Santos Oliveira
Gabriel Alexandre Viana e Rafaela dos Santos Oliveira Redes Sociais

Rafaela morreu ainda no local. Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado para um hospital, mas não sobreviveu.


A estudante de Segurança do Trabalho foi sepultada na manhã desta quarta-feira (20), na Serra. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Rafaela iria se formar em agosto deste ano. Gabriel era um dos proprietários de uma academia na Serra.


“Ele trabalhava na academia, e eles se conheceram lá e estavam saindo”, contou Birajara Gonçalves.

O corpo de Gabriel Viana será sepultado na tarde desta quarta-feira, no Cemitério Jardim da Paz, também na Serra.


A Polícia Civil informou as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT)

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