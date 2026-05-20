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Susto

Menino de 10 anos fica ferido após portão cair em escola de Itapemirim

Publicado em

20 mai 2026 às 11:59
Os portões da frente e dos fundos da escola estão passando pelas manutenções
Os portões da frente e dos fundos da escola estão passando pelas manutenções Redes sociais

Um menino de 10 anos ficou ferido após o portão da Escola Municipal de Educação Básica Narciso Araújo cair sobre ele, na terça-feira (19), na localidade de Vila, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o aluno foi socorrido pelo resgate do município e encaminhado ao Hospital Menino Jesus, onde passou por avaliação médica e exames.


De acordo com a equipe médica, o estudante não sofreu fraturas nem lesões graves. Ele permaneceu em observação e recebeu alta por volta das 15h do mesmo dia.


Em nota, a prefeitura informou que a direção da escola e a coordenação acompanharam o atendimento e prestaram suporte à família. O município também explicou que os portões da frente e dos fundos da unidade estão passando por manutenção.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fogo

Incêndio destrói casa e imóvel é interditado em Nova Venécia; vídeo

Publicado em 20/05/2026 às 11:38

Uma casa foi interditada após ser atingida por um incêndio na noite de terça-feira (19), no bairro Beira Rio, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O quarto e a sala foram os cômodos mais afetados pelas chamas. No momento do incidente, não havia ninguém no imóvel.


De acordo com informações apuradas pela repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta Norte, na residência moram a idosa Ignez, de 85 anos, e a filha dela, Ana Maria, de 57 anos, que possui sequelas de um AVC.


Leira, outra filha de Ignez, que não mora no local, contou que passou na casa da mãe para buscá-las para a igreja. Cerca de 15 minutos após a saída, vizinhos ligaram avisando sobre o incêndio. “Graças a Deus elas não estavam em casa, porque não teriam condições de sair se estivessem lá”, relatou. Quando Leira retornou ao imóvel, o fogo já havia sido controlado.

No mesmo terreno, há outras três kitnets da família. Uma das moradoras contou que percebeu o início do incêndio quando as luzes começaram a piscar. Ao notar as chamas, que se espalharam rapidamente, ela disse que só teve tempo de retirar as motocicletas do local.


A Defesa Civil Municipal esteve no endereço na manhã desta quarta-feira (20) e confirmou a interdição do imóvel, devido aos danos na estrutura de alvenaria, no telhado e na fiação elétrica. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motorista fica preso às ferragens após acidente entre carros em Linhares

Publicado em 20/05/2026 às 11:29
Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (19)
Colisão entre um Fiat Uno e um Gol aconteceu na zona rural do município Leitor | A Gazeta

Um motorista ficou preso às ferragens após uma batida envolvendo dois carros na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (19). A colisão envolveu um Fiat Uno e um Volkswagen Gol. De acordo com a Polícia Militar (PM), não há informações sobre a dinâmica do acidente.


O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento do condutor. Após ser retirado do veículo, ele recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a um hospital da região por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Na frente de policiais

Idoso é preso por ameaçar a companheira dentro de delegacia em Cariacica

Publicado em 20/05/2026 às 11:21
Delegacia Regional de Cariacica
Caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica Hélio Filho/Secom

Um idoso de 71 anos foi preso suspeito de ameaçar a companheira no momento em que ela registrava um boletim de ocorrência contra ele na Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco, na tarde de terça-feira (19)


A vítima, também de 71 anos, relatou que vinha sendo alvo recorrente de ameaças, agressões e ofensas verbais praticadas pelo companheiro. Ao comparecer à delegacia para registrar a denúncia, o suspeito teria ido até o local e passado a ameaçá-la na presença de policiais civis de plantão, afirmando que iria agredi-la.

A vítima informou ainda que os episódios de violência psicológica e verbal eram frequentes e que já havia sido ameaçada em outras ocasiões, inclusive durante uma consulta médica, quando o suspeito teria afirmado que, se estivesse armado, atiraria nela e no profissional de saúde que realizava o atendimento.


Diante da situação, a equipe do plantão deu voz de prisão ao homem e encaminhou a ocorrência para análise da Central de Teleflagrante. Após os procedimentos de praxe, o idoso foi autuado em flagrante por ameaça qualificada, na forma da Lei Maria da Penha.

Como não efetuou o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Confessaram o crime

Casal é preso suspeito de assassinar advogado em Guarapari

Publicado em 19/05/2026 às 21:42
O advogado Freddy Francis Rangel Mariano, que foi encontrado morto com marcas de tiros e corte no pescoço em Guarapari
O advogado Freddy Francis Rangel Mariano, que foi encontrado morto com marcas de tiros e corte no pescoço em Guarapari Redes sociais

Um casal foi preso em flagrante nesta terça-feira (19), por suspeita de assassinar o advogado Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, cujo corpo foi encontrado na segunda-feira (18) na localidade de Jaboticaba, em Guarapari. O cadáver tinha marcas de tiros no abdômen e na nuca, além de um corte no pescoço.


Segundo a Polícia Civil, durante interrogatório, os suspeitos confessaram a autoria do crime. Eles alegaram que Freddy era advogado do homem, e tinha ido até a casa deles para uma reunião sobre um processo de divórcio. 


Durante a noite, os três teriam ingerido bebidas alcoólicas. Em determinado momento, Freddy teria assediado a mulher, o que gerou uma discussão que terminou em facadas. Em seguida, o casal jogou o corpo do advogado no carro e dispensou às margens de uma estrada. 


Clique aqui para ler os detalhes divulgados pela Polícia Civil sobre o depoimento dos suspeitos

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Maio Amarelo

Simulado de acidentes de trânsito mobiliza forças de segurança e saúde na Serra

Publicado em 19/05/2026 às 19:54
Ambulância do SAMU
O Samu/192 idealizou a simulação de resgate na Avenida Mestre Álvaro, na Serra Fernando Madeira

Um simulado de acidentes de trânsito vai mobilizar forças da segurança e da saúde na manhã de quinta-feira (21), na Avenida Mestre Álvaro, antigo trecho urbano da BR 101 na Serra.


Aproximadamente 30 vítimas voluntárias participarão da simulação, recebendo maquiagem realística e classificação conforme protocolo utilizado em ocorrências reais com múltiplas vítimas.


Segundo a Prefeitura da Serra, será encenada uma colisão envolvendo transporte coletivo, veículo de passeio e veículos elétricos autopropelidos.


Serão colocados em prática procedimentos de triagem, desencarceramento, estabilização veicular, regulação médica, remoção de vítimas e encaminhamento hospitalar, além da integração entre atendimento terrestre, transporte aeromédico por helicóptero, forças de segurança e unidades de saúde de referência.

 

A ação, promovida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em parceria com a Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes), outros órgãos públicos e instituições privadas, integra a programação do Maio Amarelo e tem como objetivo reforçar a conscientização sobre segurança no trânsito, além de testar a atuação integrada das equipes em cenários de emergência de grande porte.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Na cadeia

Suspeito de tentar matar a ex-namorada é preso em Governador Lindenberg

Publicado em 19/05/2026 às 19:23

Um homem de 37 anos, que não teve o nome informado, foi preso suspeito de atirar contra a ex-companheira e outro homem no distrito de Moacir Avidos em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, no dia 9 de maio.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes e pela discordância com o fim do relacionamento. Ainda de acordo com a polícia, já havia registros anteriores de violência doméstica, ameaças e perseguição contra a mulher.

O homem investigado por tentativa de homicídio e feminicídio foi localizado em uma propriedade rural, onde foi preso sem resistência. O carro utilizado no crime, um VW Voyage prata, também foi apreendido. Após os procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Tradição

Após 7 anos, tapetes de Corpus Christi retornam para avenida em Cachoeiro

Publicado em 19/05/2026 às 18:34
Tradição de tapetes de Corpus Christi vai voltar a acontecer na Linha Vermelha, em Cachoeiro
A Tradição de tapetes de Corpus Christi voltará a ser realizada na Linha Vermelha, em Cachoeiro Divulgação/Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria

Após sete anos, a confecção dos tapetes de Corpus Christi voltará a acontecer na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, a tradição foi paralisada em 2020 (por conta da pandemia do coronavírus) e retomada em menor proporção entre 2021 e 2025, até retornar para a avenida municipal.


De acordo com a Diocese da cidade, os trabalhos serão realizados por voluntários de todas as idades e devem começar às 19h do dia 3 de junho, véspera da data comemorativa. Na tarde do feriado (4), o local também vai receber os fiéis para celebrar a Santa Missa às 16h.


Para compor os tapetes em quase um quilômetro da avenida, mais de 300 sacos de areia colorida serão usados. A expectativa é de receber cerca de 2 mil pessoas, entre voluntários e visitantes, ao longo da celebração.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Investigação

Advogado é encontrado morto em Guarapari

Publicado em 19/05/2026 às 12:15
O advogado Freddy Francis Rangel Mariano, que foi encontrado morto com marcas de tiros e corte no pescoço em Guarapari
O advogado Freddy Francis Rangel Mariano Redes sociais

Um advogado identificado como Freddy Francis Rangel Mariano, de 47 anos, foi encontrado morto com marcas de violência em Guarapari, na segunda-feira (18).


O corpo dele foi localizado às margens de uma estrada na região de Jaboticaba, próximo a um pesque-pague. Segundo o Cadastro Nacional dos Advogados, Freddy tem registro de endereço profissional em Ataíde, Vila Velha


A Polícia Militar informou que a vítima foi encontrada por testemunhas com marcas que indicavam possíveis disparos de arma de fogo e um corte no pescoço. No entanto, segundo a Polícia Civil, ainda não há confirmação de tiros.


A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo, por meio da 8ª Subseção de Vila Velha, publicou uma nota de pesar pela morte do advogado e prestou solidariedade aos familiares e amigos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

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Viatura da Polícia Federal

PF mira empresa suspeita de fraude bancária com duplicatas falsas em Linhares

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Polícia

Criminoso invade casa e furta bicicleta, ferramentas e até chinelos em Colatina

Publicado em 19/05/2026 às 11:21

Um criminoso invadiu uma casa no bairro São Braz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e furtou diversos objetos durante a madrugada de segunda-feira (18). De acordo com a dona do imóvel, o suspeito pulou o muro da residência e levou uma bicicleta, uma maquita, uma lixadeira, uma tarrafa de pesca e três pares de chinelos.


A vítima relatou à Polícia Militar que o homem estava com a cabeça coberta por um capuz, o que impediu a identificação.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o suspeito foi localizado ou se os objetos foram recuperados, e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Vitória

Homem é preso após invadir casa de empresário por 2 dias seguidos na Ilha do Frade

Publicado em 19/05/2026 às 11:11

Um homem de 33 anos foi preso após invadir a casa de um empresário na Ilha do Frade, em Vitória, por dois dias consecutivos. De acordo com a Polícia Militar, na primeira vez o suspeito apenas revirou móveis e pertences da residência, além de acessar a geladeira do imóvel. 


Já na última segunda-feira (18), ele retornou ao local e furtou uma camisa e um par de chinelos. O homem também tentou levar a chave do carro do proprietário.


Uma equipe de segurança da Ilha do Frade foi acionada e, em seguida, chamou a Polícia Militar, que realizou a prisão do suspeito. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por furto e dano qualificado. O nome dele não foi divulgado.

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Redação de A Gazeta

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