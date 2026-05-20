Menino de 10 anos fica ferido após portão cair em escola de Itapemirim

Um menino de 10 anos ficou ferido após o portão da Escola Municipal de Educação Básica Narciso Araújo cair sobre ele, na terça-feira (19), na localidade de Vila, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o aluno foi socorrido pelo resgate do município e encaminhado ao Hospital Menino Jesus, onde passou por avaliação médica e exames.





De acordo com a equipe médica, o estudante não sofreu fraturas nem lesões graves. Ele permaneceu em observação e recebeu alta por volta das 15h do mesmo dia.





Em nota, a prefeitura informou que a direção da escola e a coordenação acompanharam o atendimento e prestaram suporte à família. O município também explicou que os portões da frente e dos fundos da unidade estão passando por manutenção.