Homem matou irmã após briga por água de esgoto em plantas na Serra

A delegada Gabriela Enne disse que Abraão deu versões desconexas e parou de falar sobre o assunto, mas ele possuía marcas nas mãos que poderiam ser pelo esforço em enterrar o corpo da irmã.





"Foi por um motivo banal. Ele estava mexendo no esgoto e acabou respingando nas plantas dela, que ela cuidava com muito carinho. Eles discutiram. Uma enxada foi encontrada no quintal", afirmou.





Segundo a delegada, a mãe tinha saído de casa e os irmãos ficaram sozinhos no imóvel no dia do desaparecimento da vítima, na última terça-feira (12). "Quando retornou, a Miriam já não estava mais em casa. Ela estranhou porque não era comum a filha sair e ficar tanto tempo fora", explicou.





A polícia informou que o caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e tratado como feminicídio. O inquérito ainda não foi concluído. Uma irmã de Abraão e Miriam, que também vivia na mesma casa, ainda será ouvida.