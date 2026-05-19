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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/05/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 01:52

A terça-feira favorecerá o amadurecimento, a paciência e a clareza (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
A terça-feira favorecerá o amadurecimento, a paciência e a clareza Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
As energias desta terça-feira poderão trazer reflexões importantes sobre emoções, relacionamentos e responsabilidades da rotina. Enquanto alguns nativos sentirão necessidade de se recolher e buscar equilíbrio emocional, outros investirão no reconhecimento profissional e nos momentos de diversão. Embora haja alguns desafios no processo, o dia favorecerá o amadurecimento, a paciência e a clareza.
A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os obstáculos em oportunidades valiosas de aprendizado!

Áries

O ariano tenderá a dedicar mais atenção aos assuntos domésticos e familiares (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O ariano tenderá a dedicar mais atenção aos assuntos domésticos e familiares Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você tenderá a dedicar mais atenção aos assuntos domésticos e familiares, buscando acolhimento e equilíbrio emocional no lar. Apesar das boas energias do dia, será preciso maturidade para lidar com as responsabilidades ou cobranças externas, pois elas poderão afetar o seu desejo de bem-estar. Procure ser realista e gerenciar as demandas da casa com paciência.

Touro

O taurino desejará levar mais leveza e otimismo para o ambiente familiar (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O taurino desejará levar mais leveza e otimismo para o ambiente familiar Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você desejará levar mais leveza e otimismo para o ambiente familiar. Além disso, poderão surgir conversas importantes ou decisões relacionadas ao lar capazes de trazer avanços significativos. No entanto, será importante manter os pés no chão ao lidar com cobranças, limitações ou possíveis atrasos, já que essas situações poderão afetar seu entusiasmo.

Gêmeos

O geminiano sentirá mais motivação para aumentar os recursos financeiros (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O geminiano sentirá mais motivação para aumentar os recursos financeiros Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Haverá mais motivação para aumentar os recursos financeiros e compartilhar ideias promissoras com as pessoas ao redor. No processo, porém, mantenha os pés no chão, pois cobranças ou limitações tenderão a exigir organização e paciência. Ao equilibrar o entusiasmo com as responsabilidades, será possível evitar frustrações e gastos desnecessários.

Câncer

O canceriano precisará evitar tomar decisões definitivas sobre a vida afetiva (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O canceriano precisará evitar tomar decisões definitivas sobre a vida afetiva Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
O seu magnetismo pessoal estará em alta nesta terça-feira. No entanto, haverá o risco de se perder em expectativas irreais ou interpretar situações de forma distorcida. Logo, tome cuidado com as suas emoções. Ademais, procure ter clareza sobre as suas intenções e evite tomar decisões definitivas sobre a vida afetiva.

Leão

O leonino precisará ter cautela com as expectativas financeiras e afetivas (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O leonino precisará ter cautela com as expectativas financeiras e afetivas Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Ao longo desta terça-feira, o excesso de sensibilidade poderá gerar confusões. Nesse cenário, tenha cautela com as expectativas financeiras e afetivas, evitando que as ilusões e a falta de clareza levem a enganos ou decepções com pessoas próximas. Ao se recolher e buscar momentos de silêncio, será possível acalmar os pensamentos e lidar com a realidade de forma madura.

Virgem

O virginiano desejará ajudar os amigos, o que tornará o convívio mais afetuoso e agradável (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O virginiano desejará ajudar os amigos, o que tornará o convívio mais afetuoso e agradável Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Devido ao bom acolhimento que receberá nos grupos sociais, você desejará ajudar os amigos, o que tornará o convívio mais afetuoso e agradável. Entretanto, essa boa vontade poderá fazer com que crie expectativas exageradas ou se confunda sobre as reais intenções dos outros, gerando possíveis decepções. Portanto, procure manter os pés no chão ao iniciar projetos coletivos.

Libra

O libriano precisará ser mais realista em negociações importantes (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O libriano precisará ser mais realista em negociações importantes Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você sentirá necessidade de aprovação e afeto no setor profissional. Contudo, haverá tendência a criar expectativas irreais sobre o reconhecimento do seu trabalho. Diante disso, procure ser realista em negociações importantes. Isso evitará que a falta de clareza o(a) leve a decisões equivocadas.

Escorpião

O escorpiano precisará buscar mais clareza sobre as próprias emoções (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O escorpiano precisará buscar mais clareza sobre as próprias emoções Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você precisará ter mais cautela ao defender suas ideias ou ao planejar viagens e estudos. Isso porque haverá tendência a desilusões. O ideal será encarar responsabilidades e limitações com paciência, evitando se perder em expectativas irreais. Além disso, procure ter clareza sobre suas emoções para não correr o risco de tomar decisões baseadas em promessas vagas.

Sagitário

O sagitariano precisará encarar as perdas ou responsabilidades com mais seriedade e paciência (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O sagitariano precisará encarar as perdas ou responsabilidades com mais seriedade e paciência Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Poderá haver decepções e atrasos nas negociações financeiras. Esse cenário, inclusive, tenderá a levar a oscilações emocionais e atrapalhar a sua busca por conforto e harmonia. Por conta disso, será preciso encarar as perdas ou responsabilidades com mais seriedade e paciência.

Capricórnio

O capricorniano desejará buscar afeto e harmonia nos relacionamentos (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O capricorniano desejará buscar afeto e harmonia nos relacionamentos Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Você desejará buscar afeto e harmonia nos relacionamentos. No processo, contudo, será desafiado(a) a equilibrar as suas expectativas com a realidade. Procure ter cautela para não se perder em ilusões ou falsas promessas. Além disso, evite que o excesso de cobranças gere distanciamentos ou rupturas desnecessárias nas relações.

Aquário

O aquariano deverá buscar equilíbrio entre prazer e disciplina na rotina de trabalho e nos cuidados com a saúde (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O aquariano deverá buscar equilíbrio entre prazer e disciplina na rotina de trabalho e nos cuidados com a saúde Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Será possível que o seu desejo de realizar as tarefas profissionais de forma harmoniosa entre em conflito com cobranças, responsabilidades extras ou atrasos. Procure encarar os obstáculos com paciência , sem se deixar desanimar. Além disso, busque equilibrar prazer e disciplina na rotina de trabalho e nos cuidados com a saúde.

Peixes

O pisciano sentirá vontade de expressar os sentimentos, buscar momentos de lazer e se dedicar ao que traz alegria (Imagem: allakuz | Shutterstock)
O pisciano sentirá vontade de expressar os sentimentos, buscar momentos de lazer e se dedicar ao que traz alegria Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock
Nesta terça-feira, você sentirá vontade de expressar os sentimentos, buscar momentos de lazer e se dedicar ao que lhe traz alegria. Todavia, a busca por diversão e leveza poderá ser afetada por cobranças ou empecilhos. Procure não desanimar diante das limitações. E o mais importante: busque equilibrar os seus desejos com as tarefas pendentes.

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