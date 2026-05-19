Para lembrar um poeta esquecido

Eu me lembro bem das primeiras casuarinas; dos primeiros prêmios literários; da bengala de Carmélia pousada na grama a nossos pés; de Tatagiba em um ataque de ceticismo distribuindo livros. E lembro aquela tarde em que Olival nos apresentou um poema que ele dizia ser a assinatura de Deus e que descobrimos, depois, que era a impressão digital de seu próprio dedo e tudo terminou em risos, laranjada, goles de vodka e planos para quando fôssemos escritores famosos, coisa com que sonhávamos com a mesma inocência dos crédulos.





Também lembro que naquela hora os pardais faziam algazarra e o sol estava doce.

Depois houve a dispersão da turma, cada qual para seu lado. Vez em quando nos encontrávamos no Centro da cidade, cada vez mais cheio de pessoas e buzinas de carros.





Ele falava do calor e do frio; das estações perplexas; da falta de tempo para escrever e organizar recitais de poesia; da premência de ganhar a vida; das decepções tidas com os “donos da cultura”; da necessidade de resgatar a obra dos companheiros mortos.





Havia aquele brilho desalentado de sonhos irremediavelmente perdidos em seu rosto enquanto falava disso. Talvez seja por meus próprios sonhos perdidos que, hoje, penso em Olival. Mas não sinto dor com esse pensamento, só reivindico que ele seja lembrado. É como uma cicatriz na memória: guarda relação com o caco de vidro, a ferida, o sangue e o grito, mas não passa de uma cicatriz, uma lâmina fina gravada na superfície da pele do tempo.