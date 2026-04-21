Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Relataria ainda que ao lado do Odeon e do Juparanã, dos quais nós dois lamentamos o fechamento em torno de um copo de caipirinha, também se findaram o Paz, o Glória, o São Luís. Foi embora até mesmo o Santa Cecília. Enfim, não sobrou nenhuma das salas de cinema de rua, ainda que algumas estivessem abertas na época em que você̂ foi fazer companhia a alguns anjos tortos, entre os quais deve estar Ludovico Persici – eu diria.





- Em 1988, você me deu um livro, História do Cinema Capixaba, que tinha publicado e pouca gente leu. Falei que o nome era pretensioso. Mas você justificou com a necessidade de deixar um pedaço de suas memórias, que, afinal, são as mesmas de nós todos, loucos pelo cinema e que amávamos tanto falar sobre filmes, em um canto da rua do Rosário, no estranho bar sem nome a que denominávamos bar da Caramboleira.





Quanto a mim, eu confesso: não vi "O Sol no céu da boca", do Roberto Rocha, feito sobre seu conto. E não fiz nem um ínfimo curta-metragem, como havia prometido. E nem sei se vou fazê-lo. Continuo a escrever, porque estou convencida de que a literatura é minha forma de estar nesta nave extraviada, batendo aqui e ali pelas margens.





Ultimamente venho escrevendo muito sobre as décadas passadas. Não importa se são os anos galopando em vertigem, ou se é a língua da saudade, áspera, a roçar nos ouvidos. O que importa é que as recordações vão brotando. E eu as vou projetando, uma a uma, como um thriller na tela da vida.



