STJ decide que Águia Branca deve assumir 125 linhas da Itapemirim

Após pedidos de vista e três adiamentos do julgamento, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (9) que o Grupo Águia Branca deve assumir o arrendamento das antigas 125 linhas da malha interestadual que eram de responsabilidade da falida Viação Itapemirim. A mudança não é imediata pois ainda cabe recurso.





Mesmo depois da falência da empresa, decretada em 2022, as operações continuam funcionando por meio de um contrato de arrendamento firmado com a Suzantur em 2023. A empresa paulista assumiu temporariamente as rotas enquanto a massa falida tenta quitar dívidas com credores. Parte do dinheiro arrecadado com a venda de passagens é destinada ao pagamento dessas obrigações.





Relator do caso no STJ, o ministro Sérgio Kukina havia votado pela manutenção da operação pela Suzantur, alegando preocupação na troca de empresa prejudicar os serviços ou destino dos funcionários.





Mas, depois de ter pedido vista em abril, o ministro Gurgel de Faria votou nesta terça-feira (9) em divergência ao relator, sendo favorável para a Águia Branca assumir as linhas, seguindo também o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).





O voto de Faria foi acompanhado pelos ministros Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues, formando maioria a favor do recurso da empresa capixaba. O último a votar foi o ministro Benedito Gonçalves, acompanhando o relator.





Procurada pela reportagem, a Viação Águia Branca informa que a decisão proferida pela Primeira Turma do STJ autoriza a retomada dos trâmites para a operação das linhas da Itapemirim, atualmente a cargo da Suzantur.





"Entretanto, por se tratar de uma decisão ainda sujeita a recurso, não é possível, neste momento, precisar uma data para o início dessas operações", afirma a empresa.





A Suzantur também foi procurada, mas ainda não deu retorno.