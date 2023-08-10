Itapemirim: quem está por trás da volta dos ônibus da viação do ES

Itapemirim volta a rodar após arrendamento e ganha ônibus comemorativo Crédito: Suzantur

A sentença de falência proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) permitiu que a Suzantur arrendasse (quando o uso de um bem é cedido para outra parte) as linhas Kaissara e Itapemirim por 12 meses, podendo o prazo ser prorrogado por igual período. Além disso, passou a ter direito a utilizar guichês, marcas e parte dos imóveis da empresa.

A decisão judicial permitiu, com isso, que a empresa de São Paulo entrasse em solo capixaba com sua própria marca, mas a companhia optou por não descartar o nome Itapemirim. Segundo a Agência Nacional dos Transportes Terrestres ( ANTT ), a companhia paulista está autorizada a rodar com as linhas desde março de 2023.

Itapemirim volta a rodar após arrendamento e ganha ônibus comemorativo Crédito: Suzantur

A Gazeta, o diretor operacional da Suzantur, Júlio Cézar de Assis, afirmou que a proposta é trazer uma mensagem de otimismo e inovação à marca. “Optamos por criar o site com a premissa de uma nova Itapemirim”, frisou. Quem procura por passagens da Itapemirim e as redes sociais da viação encontra o site com o domínio “Nova Itapemirim”. Em conversa com a reportagem de, o diretor operacional da Suzantur, Júlio Cézar de Assis, afirmou que a proposta é trazer uma mensagem de otimismo e inovação à marca. “Optamos por criar o site com a premissa de uma nova Itapemirim”, frisou.

A ideia de renovação da marca não vai, no entanto, provocar mudanças no logotipo e na identidade visual da Itapemirim, até hoje presentes no imaginário dos passageiros.

“Na decisão de arrendamento, o juiz permitiu que a Suzantur fizesse o uso do nome marca Itapemirim”, explicou o diretor.

“Assumimos as linhas da Itapemirim por acreditar na marca, na força de suas operações, pelo potencial de expandir ainda mais as operações, adotando o que há de mais atualizado nos modelos de ônibus, conforto, qualidade, gestão e inovação”, destacou Júlio Cézar.

Itapemirim volta a rodar após arrendamento e ganha ônibus comemorativo

Ônibus comemorativo

Fundada em 4 de julho de 1953, a Itapemirim completa 70 anos neste ano. Para comemorar a data, a Suzantur lançou um ônibus com uma plotagem especial.

“Estamos na segunda homenagem. A primeira foi com a aquisição do ônibus Double Deck modelo Scania 8x4, que trouxe, nas suas laterais, a homenagem ao senhor Camilo Cola, dona Ignez e aos colaboradores que fizerem essa empresa”, contextualizou o diretor.

“A segunda, foi a caracterização retrô da pintura dos primeiros ônibus da Itapemirim. Fizemos a pintura no modelo G7 1200 Marcopolo com a numeração 70.000”, completou.

Linhas arrendadas

Das 132 linhas da Kaissara e Itapemirim, a Suzantur colocou 16 em operação nos últimos 10 meses, incluindo nas rotas as capitais Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. A previsão é que outras, incluindo destinos no Espírito Santo, voltem a operar em breve, sendo:

Cachoeiro de Itapemirim x São Paulo – via Muqui;

Cachoeiro de Itapemirim x São Paulo – via Itaperuna;

Afonso Cláudio x São Paulo – via Cachoeiro e Rio de Janeiro;

Vitória x Niterói (RJ) – via Rio das Ostras (RJ);

Timbaúba (PE) x São Paulo;

São João da Barra (RJ) x Belo Horizonte (MG);

Campos dos Goytacazes (RJ) x Belo Horizonte;

Caruaru (PE) x Brasília (DF);

Recife (PE) x Goiânia (GO).

Até o mês de dezembro deste ano, o objetivo da Suzantur é ter 150 novos ônibus em operação e maximizar a frota rodoviária que faz parte do acervo de linhas da Itapemirim e Kaissara.

Garagem da Itapemirim