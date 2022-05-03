Venda da Ita não decola: empresário desiste de comprar aérea da Itapemirim

Empresário desiste de comprar aérea do grupo Itapemirim Crédito: Grupo Itapemirim/Divulgação

O empresário Galeb Baufaker Junior alegou que desistiu do negócio por conta da decisão judicial que determinou o “bloqueio e indisponibilidade da totalidade do patrimônio de Sidnei Piva de Jesus, o que alcança as quotas e ações que são objeto do contrato firmado com a notificante (Baufaker Consulting)”.

A venda da ITA à Baufaker foi anunciada no dia 12 de abril em comunicado assinado pelo presidente da aérea, Adalberto Bogsan. Em texto enviado aos colaboradores da companhia, o executivo afirmou que, após concretizar o negócio, o novo acionista concentraria esforços na capitalização da empresa, na reorganização e manutenção do grupo de colaboradores e executivos.

A reportagem chegou a tentar contato com a empresa, via e-mail, ligação telefônica e mensagens, mas não teve retorno. A Baufaker não tem site próprio ou página nas redes sociais. O grupo Itapemirim também foi procurado, mas não se manifestou.

Em 17 de dezembro de 2021, o braço aéreo do grupo Itapemirim anunciou o que seria uma suspensão temporária de suas operações , que prejudicou mais de 45 mil passageiros com passagens aéreas compradas até 31 de dezembro de 2021. Ainda no dia 17, a Anac suspendeu a licença da empresa para operar.

A empresa aérea havia iniciado as operações apenas seis meses antes da paralisação das atividades, mas no curto período de atuação, foi alvo de uma série de reclamações envolvendo atraso em pagamento de salários e cancelamento de voos, inclusive antes do voo inaugural, sob a justificativa de readequação da malha.