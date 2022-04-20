Segundo a agência, a decisão se dá “em virtude de dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da empresa”, e vale até a decisão de mérito do processo administrativo ordinário envolvendo a Itapemirim, ou até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas. Em caso de descumprimento, a empresa será multada.

Ônibus da Viação Itapemirim: todas as linhas foram suspensas Crédito: Siumara Gonçalves

A Itapemirim, que desde 2016 enfrenta processo de recuperação judicial, vive um dia crucial nesta quarta (20), quando vence o prazo para que apresente o aditivo de seu plano de recuperação judicial. Caso a documentação não seja entregue, a Justiça de São Paulo decretará a falência da empresa.

A companhia teria de realizar uma assembleia de credores nesta quarta para a deliberação do aditivo que não foi apresentado ainda, segundo informações do jornal O Globo.

Your browser does not support the audio element. ANTT suspende todas as linhas da Viação Itapemirim

LINHAS AFETADAS

Em 31 de março, a ANTT já havia suspendido a maioria das linhas da empresa, mas várias ainda estavam ativas. No site da companhia, ainda é possível adquirir passagens saindo de Vitória com destino a Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, por exemplo, bem como bilhetes para viajar para fora do Estado, como é o caso do trecho Vitória x Niterói (RJ).

Também estavam funcionando rotas que partem de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para cidades de Estados do Nordeste, como Fortaleza, São Luis e Aracaju.

QUEM COMPROU PASSAGEM

“Essa medida visa assegurar a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviço de passageiros.”

De acordo com a agência reguladora, a Itapemirim deverá observar os direitos dos usuários que compraram bilhetes para linhas que foram canceladas, inclusive o direito ao reembolso de passagens, quando solicitado, ou então remanejamento para outras empresas.