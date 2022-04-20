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Recuperação judicial

ANTT suspende todas as linhas da Viação Itapemirim

Viagens cujas passagens já estão vendidas pelos próximos 30 dias serão mantidas.
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 abr 2022 às 09:20

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 09:20

A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) anunciou nesta quarta-feira (20) a suspensão de todas as linhas de ônibus da Viação Itapemirim, inclusive aquelas que têm como origem ou destino municípios do Espírito Santo.
Segundo a agência, a decisão se dá “em virtude de dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da empresa”, e vale até a decisão de mérito do processo administrativo ordinário envolvendo a Itapemirim, ou até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas. Em caso de descumprimento, a empresa será multada.
Ônibus da Viação Itapemirim: companhia está em recuperação judicial desde 2016
Ônibus da Viação Itapemirim: todas as linhas foram suspensas Crédito: Siumara Gonçalves
A Itapemirim, que desde 2016 enfrenta processo de recuperação judicial, vive um dia crucial nesta quarta (20), quando vence o prazo para que apresente o aditivo de seu plano de recuperação judicial. Caso a documentação não seja entregue, a Justiça de São Paulo decretará a falência da empresa.
A companhia teria de realizar uma assembleia de credores nesta quarta para a deliberação do aditivo que não foi apresentado ainda, segundo informações do jornal O Globo.

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LINHAS AFETADAS

Em 31 de março, a ANTT já havia suspendido a maioria das linhas da empresa, mas várias ainda estavam ativas. No site da companhia, ainda é possível adquirir passagens saindo de Vitória com destino a Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, por exemplo, bem como bilhetes para viajar para fora do Estado, como é o caso do trecho Vitória x Niterói (RJ).
Também estavam funcionando rotas que partem de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro para cidades de Estados do Nordeste, como Fortaleza, São Luis e Aracaju.

QUEM COMPROU PASSAGEM

A despeito da suspensão das linhas de ônibus, a portaria nº 36/22, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta (20), autoriza que a Viação Itapemirim ainda realize viagens com passagens já vendidas para os próximos 30 dias.
“Essa medida visa assegurar a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviço de passageiros.”
De acordo com a agência reguladora, a Itapemirim deverá observar os direitos dos usuários que compraram bilhetes para linhas que foram canceladas, inclusive o direito ao reembolso de passagens, quando solicitado, ou então remanejamento para outras empresas.
A advogada Kelly Andrade observa que isso vale também para casos de passagens que tenham sido compradas e remarcadas pra além desses 30 dias, por exemplo. "O consumidor não pode ser prejudicado."

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