ITA vendia mais passagens que número de assentos em aviões, diz Anac

“No início das operações da empresa, antes mesmo do primeiro voo realizado pela Itapemirim Transportes Aéreos, foi identificado descompasso entre o número de voos ofertados e a real capacidade de processamento da empresa, o que levou a Anac a realizar monitoramento semanal, expedindo cinco determinações para a empresa adequar a oferta de voos à capacidade real em executá-los, o que foi atendido”, informou.

Avião da ITA, companhia aérea do Grupo Itapemirim Crédito: Ilton Barbosa/Divulgação

A Anac afirmou que além de prezar pela segurança, vinha atuando para preservar o atendimento aos direitos dos passageiros, fiscalizando a atuação da companhia aérea em relação às condições gerais do transporte aéreo e de acessibilidade.

"Em alguns momentos, quando se pensou em vender mais passagens, a Anac interveio imediatamente. Se não tivesse agido, o problema poderia ser mais grave. A agência agiu da forma que teve de agir", declarou.

A ITA chegou a ser questionada pela reportagem de A Gazeta, anteriormente, sobre essas "readequações da malha", mas não explicou. No dia 7 de dezembro, ao ser novamente indagada sobre voos cancelados, esclareceu que as últimas readequações tinham como objetivo “atender o passageiro de forma mais eficiente, com ligações diretas e voos mais confortáveis”.

Na atualização mais recente sobre as medidas para realocação de passageiros, a companhia informou que “tem trabalhado arduamente para promover a reacomodação ou reembolso dos valores pagos” e que cerca de 25 mil passageiros, mais da metade do total, já haviam sido atendidos até segunda-feira (20).