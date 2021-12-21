ITA vendia mais passagens que número de assentos em aviões, diz Anac

A suspensão das atividades da ITA, braço aéreo do Grupo Itapemirim, anunciada na sexta-feira (17), levou a um cancelamento de 515 voos previstos até o fim do ano e prejuízo para cerca de 48,5 mil passageiros. No entanto, mesmo antes do voo inaugural, no início do segundo semestre, a empresa já vinha cancelando algumas passagens vendidas sob a justificativa de readequação da malha.
Em comunicado emitido nesta terça-feira (21), entretanto, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) explicou que havia um histórico da empresa de tentar vender mais de passagens do que o número de assentos disponíveis nos aviões.
“No início das operações da empresa, antes mesmo do primeiro voo realizado pela Itapemirim Transportes Aéreos, foi identificado descompasso entre o número de voos ofertados e a real capacidade de processamento da empresa, o que levou a Anac a realizar monitoramento semanal, expedindo cinco determinações para a empresa adequar a oferta de voos à capacidade real em executá-los, o que foi atendido”, informou.
A Anac afirmou que além de prezar pela segurança, vinha atuando para preservar o atendimento aos direitos dos passageiros, fiscalizando a atuação da companhia aérea em relação às condições gerais do transporte aéreo e de acessibilidade.
Em entrevista coletiva realizada na segunda-feira (20), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, comentou o caso, informando que, durante os meses de operação da ITA, a Anac chegou a intervir para que a empresa não vendesse mais passagens do que sua capacidade permitia.
"Em alguns momentos, quando se pensou em vender mais passagens, a Anac interveio imediatamente. Se não tivesse agido, o problema poderia ser mais grave. A agência agiu da forma que teve de agir", declarou.
A ITA chegou a ser questionada pela reportagem de A Gazeta, anteriormente, sobre essas "readequações da malha", mas não explicou. No dia 7 de dezembro, ao ser novamente indagada sobre voos cancelados, esclareceu que as últimas readequações tinham como objetivo “atender o passageiro de forma mais eficiente, com ligações diretas e voos mais confortáveis”.
Na atualização mais recente sobre as medidas para realocação de passageiros, a companhia informou que “tem trabalhado arduamente para promover a reacomodação ou reembolso dos valores pagos” e que cerca de 25 mil passageiros, mais da metade do total, já haviam sido atendidos até segunda-feira (20).
“Para dar agilidade ao processo, a ITA desenvolveu uma nova solução em seu site para facilitar os pedidos de reembolso. Basta clicar na aba Reembolso, localizado no menu superior, e preencher o formulário e enviar. Todos os pedidos serão tratados individualmente com prazo de pagamento em até 30 dias. Além disso, o atendimento pode ser feito pelo telefone 0800 723 2121 e pelo chat presente no site da companhia. O horário de atendimento é das 6h às 21h.”