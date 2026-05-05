Galocantô e Renato da Rocinha farão show gratuito no Cais das Artes

A programação musical inclui ainda a apresentação da escola de samba Chegou o Que Faltava, o coletivo Disco Voador, que leva ao público sets dedicados à música brasileira em vinil, e show com SambaJu.
Além da música, o evento aposta em atividades formativas e de convivência. Entre elas estão a Oficina de Samba no Pé, com o coreógrafo Vini Sayos, e a palestra “Ocupação e Território”, que discute a relação entre cidade, cultura popular e samba.
Também tem atrações para as crianças. A programação infantil ganha reforço com a estreia da Estação Sambinha, que reúne oficinas, contação de histórias, experiências sensoriais e apresentações voltadas a crianças e adolescentes. Também haverá o Regionalzinho da Nair, que leva o universo dos blocos carnavalescos para o público infantil.
O festival também contará com a Feira Griô, espaço dedicado à gastronomia, artesanato e empreendedorismo, com foco na valorização da cultura negra capixaba. Durante os dois dias de evento, o público poderá ainda visitar a exposição “Amazônia”, de Sebastião Salgado, em cartaz no Cais das Artes.
Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados previamente a partir desta segunda-feira (5), ao meio-dia, pelo perfil oficial do festival no Instagram, @sambaqueeuquerover, ou por link bit.ly/ingresso_sambaqueeuquerover. A entrada está sujeita à lotação.
Criado em 2022, o “Samba que Eu Quero Ver” busca fortalecer a cena do samba no Espírito Santo, promovendo a valorização da cultura brasileira e incentivando a formação de público por meio de ações culturais e educativas.
Programação
Sexta-feira (22)
18h – Abertura
18h30 – Cinema ao ar livre
19h – Oficina de Samba no Pé
20h30 – Mesa Branca convida Renato da Rocinha
Sábado (23)
15h – Feira Griô e Estação Sambinha
16h – Oficinas e palestra
18h – Regionalzinho da Nair
18h40 – SambaJu
19h40 – Disco Voador
20h – Galocantô
21h30 – Chegou o que Faltava
22h – Disco Voador
Paragrafo.