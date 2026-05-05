Galocantô e Renato da Rocinha farão show gratuito no Cais das Artes

O “Samba que Eu Quero Ver” chega ao Cais das Artes nos dias 22 e 23 de maio com uma programação que mistura música, dança, cinema e gastronomia. O público poderá curtir aulas de samba, sessões de cinema ao ar livre, feira criativa e shows de Galocantô e Renato da Rocinha, além das atrações regionais. A retirada de ingressos gratuitos começa nesta terça-feira (05), às 12h.





Com entrada gratuita, o festival propõe um mergulho na cultura brasileira a partir do samba e suas variações, como samba rock, samba jazz, pagode e partido alto. Renato da Rocinha se apresenta na sexta-feira (22), em um encontro com o grupo capixaba Mesa Branca, liderado por Kleber Simpatia. Já no sábado (23), o destaque é o grupo Galocantô, conhecido por sua atuação na cena de samba da Lapa, no Rio de Janeiro.