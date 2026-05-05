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Festival de samba

Galocantô e Renato da Rocinha farão show gratuito no Cais das Artes

"Samba Que Eu Quero Ver" terá cinema, gastronomia, aulas de samba no pé, shows nacionais e regionais; retirada de ingressos começa hoje (05)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 11:32

Galocantô e Renato da Rocinha farão show gratuito em evento de samba no Cais das Artes
Galocantô e Renato da Rocinha farão show gratuito em evento de samba no Cais das Artes Tyno Cruz / Washington Possato
O “Samba que Eu Quero Ver” chega ao Cais das Artes nos dias 22 e 23 de maio com uma programação que mistura música, dança, cinema e gastronomia. O público poderá curtir aulas de samba, sessões de cinema ao ar livre, feira criativa e shows de Galocantô e Renato da Rocinha, além das atrações regionais. A retirada de ingressos gratuitos começa nesta terça-feira (05), às 12h.

Com entrada gratuita, o festival propõe um mergulho na cultura brasileira a partir do samba e suas variações, como samba rock, samba jazz, pagode e partido alto. Renato da Rocinha se apresenta na sexta-feira (22), em um encontro com o grupo capixaba Mesa Branca, liderado por Kleber Simpatia. Já no sábado (23), o destaque é o grupo Galocantô, conhecido por sua atuação na cena de samba da Lapa, no Rio de Janeiro.
Samba que eu quero ver ocupa o Cais das Artes com as atrações nacionais e regionais
Samba que eu quero ver ocupa o Cais das Artes com as atrações nacionais e regionais Thais Gobbo

A programação musical inclui ainda a apresentação da escola de samba Chegou o Que Faltava, o coletivo Disco Voador, que leva ao público sets dedicados à música brasileira em vinil, e show com SambaJu.


Além da música, o evento aposta em atividades formativas e de convivência. Entre elas estão a Oficina de Samba no Pé, com o coreógrafo Vini Sayos, e a palestra “Ocupação e Território”, que discute a relação entre cidade, cultura popular e samba.

Também tem atrações para as crianças. A programação infantil ganha reforço com a estreia da Estação Sambinha, que reúne oficinas, contação de histórias, experiências sensoriais e apresentações voltadas a crianças e adolescentes. Também haverá o Regionalzinho da Nair, que leva o universo dos blocos carnavalescos para o público infantil.

Samba que eu quero ver ocupa o Cais das Artes com as atrações nacionais e regionais
Samba que eu quero ver ocupa o Cais das Artes com as atrações nacionais e regionais Thais Gobbo

O festival também contará com a Feira Griô, espaço dedicado à gastronomia, artesanato e empreendedorismo, com foco na valorização da cultura negra capixaba. Durante os dois dias de evento, o público poderá ainda visitar a exposição “Amazônia”, de Sebastião Salgado, em cartaz no Cais das Artes.


Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados previamente a partir desta segunda-feira (5), ao meio-dia, pelo perfil oficial do festival no Instagram, @sambaqueeuquerover, ou por link  bit.ly/ingresso_sambaqueeuquerover. A entrada está sujeita à lotação.


Criado em 2022, o “Samba que Eu Quero Ver” busca fortalecer a cena do samba no Espírito Santo, promovendo a valorização da cultura brasileira e incentivando a formação de público por meio de ações culturais e educativas.

Programação

Sexta-feira (22)
18h – Abertura
18h30 – Cinema ao ar livre
19h – Oficina de Samba no Pé
20h30 – Mesa Branca convida Renato da Rocinha

Sábado (23)
15h – Feira Griô e Estação Sambinha
16h – Oficinas e palestra
18h – Regionalzinho da Nair
18h40 – SambaJu
19h40 – Disco Voador
20h – Galocantô
21h30 – Chegou o que Faltava
22h – Disco Voador

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Paragrafo.

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