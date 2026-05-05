Do ES para o mundo: Raiza Noah vive ascensão nas telas e destaca raízes capixabas

De uma infância cheia de criatividade em Vila Velha aos festivais internacionais de cinema, a trajetória da atriz capixaba Raiza Noah é marcada por coragem, reinvenção e paixão pela arte. Hoje, ela vive um dos momentos mais importantes da carreira ao integrar o elenco do curta-metragem “BELA LX-404”, produção que acumula prêmios no exterior, disputa o Prêmio Grande Otelo e mobiliza o público para votação online.





Nascida em Vitória, mas criada em Vila Velha, Raiza conta que o interesse pela atuação surgiu ainda na infância, de forma espontânea. “Eu inventava teatrinhos, danças, shows… qualquer desculpa virava uma apresentação. Fazer trabalho só com cartolina era um tédio, eu queria era conquistar a atenção da plateia de alguma forma original”, relembra.

