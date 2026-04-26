Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional

A transição da infância para a adolescência trouxe a consciência de que, para um jovem negro da periferia, o talento precisava ser acompanhado de seriedade e planejamento, pois tudo seria muito mais dificil. “Eu sabia que as escolhas que eu fizesse impactariam diretamente no meu futuro e no futuro de outras pessoas, especialmente em um estado que não tinha fomento econômico para a cultura de rua”.





Embora as batalhas de rima tenham sido sua grande escola e a base de tudo o que possui, a ida para os estúdios de gravação revelou novas camadas de sua arte. Um dos maiores divisores de águas foi sua participação no Poesia Acústica #6, que o colocou ao lado de grandes nomes da cena nacional, como Filipe Ret e Xamã, e impulsionou sua carreira para um novo nível de visibilidade.



