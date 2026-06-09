TCES terá prazo de 5 anos para cobrar devolução de dinheiro público por irregularidades

Os deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovaram, em sessão extraordinária nesta terça-feira (9), um projeto de lei complementar que estabelece novas regras de prescrição para processos do Tribunal de Contas do Estado (TCES). Entre as mudanças, está a criação de prazo de cinco anos para a cobrança da devolução de recursos aos cofres públicos a gestores responsabilizados por irregularidades.





A proposta, que muda trecho da lei orgânica do TCES, foi enviada à Assembleia pela própria Corte. Segundo o tribunal, a medida busca adequar a legislação estadual a entendimentos recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), que passou a reconhecer a existência de prazos para esse tipo de cobrança. Atualmente, embora o Tribunal de Contas já possa aplicar multas e determinar ressarcimentos, a lei não detalha de forma clara quando esses prazos começam a contar nem em quais situações a prescrição deve ser reconhecida.





Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPCES) informa que não concorda integralmente com a proposta. Em nota, o órgão afirmou que a criação de prazos para a prescrição pode reduzir as possibilidades de responsabilização de gestores e dificultar a recuperação de recursos decorrentes de prejuízos aos cofres públicos.A íntegra da manifestação está publicada no final deste texto.





Conforme o projeto aprovado, a cobrança para devolução de recursos ao erário passa a prescrever em cinco anos. A contagem do prazo varia de acordo com o caso. Em situações envolvendo prestação de contas, por exemplo, o tempo começa a contar a partir da data em que as contas deveriam ter sido apresentadas ou foram efetivamente entregues. Já em fiscalizações, denúncias ou representações, a contagem se inicia quando a irregularidade é conhecida pelo órgão de controle.





A proposta também prevê hipóteses de interrupção da prescrição. O prazo poderá ser reiniciado, por exemplo, com a citação do responsável, a prática de atos de apuração pela equipe técnica do tribunal ou a emissão de decisões relacionadas ao caso.