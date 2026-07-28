Crise da vice: Enivaldo defende Vidigal com Ricardo e manda recado à federação

O próprio Vidigal já afirmou e reafirmou, incontáveis vezes, que não pretende ser vice-governador. Reitera sua decisão de não ser candidato a nada, nem agora nem em 2028. Diz ter pendurado as chuteiras políticas, até para guardar coerência com o que ele mesmo anunciou em março de 2024.





Naquela oportunidade, o então prefeito comunicou que não seria candidato à reeleição, que apoiaria Weverson Meireles (efetivamente eleito, sete meses depois) e que desejava se dedicar mais à família e voltar a exercer sua profissão e primeira vocação: a psiquiatria. Ele chegou mesmo a tornar a dar expediente como médico em unidades de saúde da Serra.





Enivaldo, porém, lidera o lobby em prol de Vidigal, ao lado do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, que também confirma a “campanha”. Euclério é não somente o presidente estadual do MDB de Ricardo como um dos primeiros e mais engajados apoiadores do governador. Se Enivaldo é o “coronel” da campanha dele no Norte e no Noroeste, Euclério é o capitão na Grande Vitória.





Segundo Enivaldo, os dois não estão sozinhos nesse movimento, que ganhou força em um almoço com prefeitos aliados promovido no último sábado (25) por Ricardo e Casagrande, em um cerimonial no bairro Santa Lúcia, em Vitória.





“Vários prefeitos estão nesse movimento! O da Serra, o de Baixo Guandu, o de Marilândia, o de Pinheiros... Vários! Euclério e eu estamos fazendo o trabalho de comunicar com todos, mas, no almoço de sábado dos prefeitos e vice-prefeitos, todos acharam a ideia boa!”





Para o prefeito de Barra de São Francisco, o companheiro de chapa de Ricardo deve ser um líder da Grande Vitória com alto recall político e densidade eleitoral (alguém, enfim, que some votos).