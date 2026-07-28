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Vitor Vogas

Crise da vice: Enivaldo defende Vidigal com Ricardo e manda recado à federação

“Coronel do Noroeste” dispara: “A federação já foi atendida com vários candidatos a federal, inclusive Messias e Amaro. Eles têm que ajudar a ganhar e não pensar individualmente”

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 11:17

Públicado em 

28 jul 2026 às 11:17
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Enivaldo cumprimenta Ricardo Ferraço no dia da posse dele como governador (02/04/2026)
Enivaldo cumprimenta Ricardo Ferraço no dia da posse dele como governador (02/04/2026) Divulgação Enivaldo dos Anjos

“Sim, uai! Por quê?” Assim, sem disfarçar seu espanto, o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), responde ao primeiro questionamento da coluna: se ele realmente defende que o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) seja o candidato a vice-governador de Ricardo Ferraço (MDB), completando a chapa da situação nas eleições estaduais.


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Enivaldo é um dos líderes do movimento de aliados de Ricardo e de Casagrande em defesa do nome de Vidigal como companheiro de chapa do atual governador.


Com a experiência de quem acumula 76 anos de idade e 40 de vida pública, o “Coronel do Noroeste” – como é chamado no meio político – é o principal mobilizador da campanha de Ricardo em sua região.


A primeira reação de Enivaldo, diante da nossa pergunta, denota a naturalidade com que ele concebe a possível escalação de Vidigal. Ele mesmo apresenta os argumentos:

“Precisamos de um nome que tenha experiência e prestígio político para somar. A eleição não está ganha ainda. Temos que somar forças, e a Serra, além de ser a base de Vidigal, é o maior colégio eleitoral da Grande Vitória.”

Enivaldo dos Anjos, prefeito de Barra de São Francisco

Poderíamos acrescentar: o maior do Espírito Santo.


A questão, como detalhamos aqui, é que esse movimento em prol de Vidigal se choca frontalmente com as aspirações da maior força partidária já integrada ao time de Ricardo e Casagrande: a Federação União Progressista.


Liderada no Espírito Santo por Marcelo Santos (União) e, principalmente, por Josias da Vitória (PP), a chamada “superfederação” reivindica a indicação do companheiro ou companheira de chapa de Ricardo e entende ter tamanho condizente com tal pretensão. Em termos de volume de recursos e tempo de TV e rádio, é bem maior, por exemplo, que o PDT de Vidigal.


Sentindo-se ameaçados em seu pleito, os líderes da federação no Estado reabriram conversas com emissários de Lorenzo Pazolini (Republicanos), mandaram mensagens subliminares de independência via Instagram e, na segunda-feira (27), adiaram para o dia 5 de agosto, à noite, a convenção inicialmente marcada para o próximo sábado (1º).


Agora, a convenção do União Progressista será realizada no limite do prazo legal para definições de candidaturas, paralelamente à do MDB de Ricardo e Euclério Sampaio.


Questionado sobre esse “efeito colateral”, Enivaldo, em seu velho estilo, não tergiversa. Para ele, a federação tem de parar de “pensar individualmente” e passar a pensar no que é melhor para o conjunto de aliados reunidos em torno de Ricardo e naquilo que mais favorece a vitória do governador nas urnas.

A federação já foi atendida com vários candidatos a federal, inclusive Messias e Amaro. Eles têm que ajudar a ganhar e não pensar individualmente.”

Enivaldo dos Anjos, prefeito de Barra de São Francisco

Enivaldo refere-se à ajuda dada pelo Palácio Anchieta na montagem da chapa do União Progressista para a Câmara dos Deputados. Em março, durante a janela para mudanças de partido, os deputados Messias Donato e Amaro Neto trocaram o Republicanos de Pazolini pela federação. Messias entrou no União Brasil, enquanto Amaro foi para o PP.


As duas transferências se operaram graças a articulações de bastidores de Casagrande e do próprio Ricardo Ferraço. A chegada de Messias e Amaro, candidatos à reeleição, fortalece a chapa da federação e, por conseguinte, as chances de sucessos nas urnas dos próprios Da Vitória e Marcelo. Ambos também são candidatos a federal, na mesma chapa.


É isso que Enivaldo quer dizer ao sustentar que a federação já foi “atendida”. Afinal, Da Vitória e Marcelo precisam, antes de tudo, garantir a própria eleição. 

E Vidigal?!?  

O próprio Vidigal já afirmou e reafirmou, incontáveis vezes, que não pretende ser vice-governador. Reitera sua decisão de não ser candidato a nada, nem agora nem em 2028. Diz ter pendurado as chuteiras políticas, até para guardar coerência com o que ele mesmo anunciou em março de 2024.


Naquela oportunidade, o então prefeito comunicou que não seria candidato à reeleição, que apoiaria Weverson Meireles (efetivamente eleito, sete meses depois) e que desejava se dedicar mais à família e voltar a exercer sua profissão e primeira vocação: a psiquiatria. Ele chegou mesmo a tornar a dar expediente como médico em unidades de saúde da Serra.


Enivaldo, porém, lidera o lobby em prol de Vidigal, ao lado do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, que também confirma a “campanha”. Euclério é não somente o presidente estadual do MDB de Ricardo como um dos primeiros e mais engajados apoiadores do governador. Se Enivaldo é o “coronel” da campanha dele no Norte e no Noroeste, Euclério é o capitão na Grande Vitória.


Segundo Enivaldo, os dois não estão sozinhos nesse movimento, que ganhou força em um almoço com prefeitos aliados promovido no último sábado (25) por Ricardo e Casagrande, em um cerimonial no bairro Santa Lúcia, em Vitória.


“Vários prefeitos estão nesse movimento! O da Serra, o de Baixo Guandu, o de Marilândia, o de Pinheiros... Vários! Euclério e eu estamos fazendo o trabalho de comunicar com todos, mas, no almoço de sábado dos prefeitos e vice-prefeitos, todos acharam a ideia boa!”


Para o prefeito de Barra de São Francisco, o companheiro de chapa de Ricardo deve ser um líder da Grande Vitória com alto recall político e densidade eleitoral (alguém, enfim, que some votos).

Na Grande Vitória, temos Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana. E a Grande Vitória merece ter o vice, até porque Vidigal é uma força política reconhecida por todos os prefeitos.

Enivaldo dos Anjos, prefeito de Barra de São Francisco

Enivaldo refere-se ao fato de que, nos quatro municípios citados, os respetivos prefeitos apoiam Ricardo para governador e Casagrande para senador: Weverson (PDT) na Serra, Euclério em Cariacica, Arnaldinho Borgo (PSDB) em Vila Velha e Wanderson Bueno (Podemos) em Viana.


Na Região Metropolitana da Grande Vitória, apenas a prefeita da Capital, Cris Samorini (PP), posiciona-se como aliada do seu antecessor no cargo, Lorenzo Pazolini, um dos oponentes de Ricardo na disputa pelo cargo de governador. O deputado federal Helder Salomão (PT) não tem prefeitos aliados.


Além disso, reconhecidamente, Ricardo tem maior capilaridade no interior do Estado. 

“O Obstinado”

Esse é o título da biografia autorizada de Enivaldo Euzébio dos Anjos, lançada em 2024. O livro foi escrito pelo jornalista José Caldas da Costa e tem prefácio do cientista político João Gualberto Vasconcellos.

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Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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