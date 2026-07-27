Enivaldo defende acordo de Hartung com Casagrande e Ricardo: “Inteligente”

Aos 76 anos, Enivaldo dos Anjos (PSB) tem experiência política de sobra. Mais longevo líder em atividade na Região Noroeste do Estado, foi deputado estadual nos anos 1980 e prefeito de Barra de São Francisco de 1989 a 1992. Nos anos seguintes, foi secretário do Interior no governo Albuíno e voltou a ser deputado estadual. Depois, tornou-se conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). Em 2015, retornou à Assembleia Legislativa, onde chegou a ser líder do governo Casagrande. Em 2021, completando a trajetória circular, voltou a governar sua cidade.





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Na condição de prefeito de Barra de São Francisco, ele se firmou como um dos maiores aliados de Ricardo Ferraço (MDB), articulando a campanha do atual governador na região. Com toda essa autoridade, Enivaldo defende abertamente, nesta semana de definições, um acordo político-eleitoral de Casagrande e Ricardo com o ex-governador Paulo Hartung (PSD) – adversário histórico de ambos.





Enivaldo também vê com bons olhos eventual candidatura e retorno de Hartung ao Senado, ao lado de Casagrande.





“Eu defendo isso! Acho inteligente. E vejo como algo natural na política. O Congresso ficaria com uma representação bem mais sólida, bem mais qualificada. E isso harmonizaria o processo político do Espírito Santo, que, desde esses dois governos, vem se comportando de maneira equilibrada econômica e financeiramente, com muito desenvolvimento. Basta ver os números.”





Na visão do prefeito francisquense, uma reaproximação estratégica agora seria um movimento inteligente das duas partes, até por uma questão de sobrevivência política de líderes que têm história e longa folha de serviços prestados ao Espírito Santo.





Sem mencionar Lorenzo Pazolini, concorrente de Ricardo na corrida ao Palácio Anchieta, Enivaldo opina que o ex-prefeito de Vitória viria para esta campanha não só com discurso de renovação política, mas também com um projeto de “exclusão” e “negação da história” de políticos que o antecederam.





“Acho que é um comportamento inteligente das duas partes, já que a candidatura que está sendo colocada contra o Ricardo tem a intenção de excluir todos os políticos que já têm história dentro da política. Eles propõem desconhecer todos os políticos. E, embora um dos candidatos tenha recebido vários sinais do ex-governador Paulo Hartung, ele nunca respondeu. Então, essa forma como ele está se comportando para se inserir na campanha a governador mostra claramente que ele quer começar do zero.”





Ainda na avaliação do ex-líder de Casagrande na Assembleia, “políticos com história” deveriam unir forças contra esse “procedimento”.





“É natural que os políticos que já têm uma história política se juntem contra esse procedimento, porque essa aí é a negação da política, é a negação da história de todos eles, principalmente a negação do governador Renato, de três mandatos, do ex-governador Paulo Hartung, de três mandatos, do Ricardo, que já foi o senador mais votado do Espírito Santo. É um tipo de proposta do Hércules: eu sou eu, e todo mundo não é nada mais.”





Perguntamos a Enivaldo se ele acredita mesmo ser possível uma reconciliação que soa muito improvável.





“Acredito, pela proposta do candidato adversário a governador, que propõe eliminar todo mundo. Ou os ‘eliminados’ se juntam ou eles vão correr o risco de entrar uma candidatura nova que vai zerar a vida política de todo mundo. É questão de sobrevivência”, respondeu o veterano prefeito.