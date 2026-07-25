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Vitor Vogas

Casagrande e Ricardo Ferraço querem negociar com PSD, não com Hartung

Casagrande diz que quer PSD, sigla do ex-governador, na coligação governista. Ricardo Ferraço afirma que negocia com CNPJ do partido de Hartung, não com CPFs

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 16:01

Públicado em 

25 jul 2026 às 16:01
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Ricardo Ferraço e Casagrande se abraçam na chegada à convenção do PSB-ES (25/07/2026)
Ricardo Ferraço e Casagrande se abraçam na chegada à convenção do PSB-ES (25/07/2026) Rodrigo Zaca

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o antecessor dele no cargo, Renato Casagrande (PSB), têm interesse na entrada do Partido Social Democrático (PSD) na coligação governista. Para isso, estão abertos a tratar com os representantes do partido do ex-governador Paulo Hartung... mas não exatamente com o próprio.


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O atual governador e Casagrande são adversários de Hartung.


Em entrevista coletiva concedida logo após a convenção do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que homologou a candidatura de Casagrande ao Senado, este confirmou que gostaria, sim, de ter o PSD na coligação liderada por ele e por Ricardo – a mesma que já reúne siglas como PDT, Podemos e Federação União Progressista, além do PSB e do MDB.


Para Casagrande, é importante que o PSD esteja nessa coligação. A frase exata dele, com esta construção sintática, foi:

O PSD é importante estar na coligação.

Renato Casagrande, ex-governador e candidato a senador

No entanto, ao ser questionado pela coluna se acredita na possibilidade de reconciliação com Hartung, Casagrande afirmou que as tratativas com o PSD, inauguradas na última quarta-feira (22), não se dão num nível pessoal.


“Nós não estamos conversando com pessoas. Na verdade, eu não conversei nem com o PSD ainda. Quem conversou foi Ricardo Ferraço, nosso governador. Então não tem uma relação pessoal ali. Tem uma relação institucional e partidária que se estabeleceu à medida que o PSD procurou o governador Ricardo Ferraço para uma conversa política. Tiveram uma conversa política e, naturalmente, nós, como políticos, estamos abertos a fazer essa conversa institucional.”


No Espírito Santo, o PSD é presidido pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. Desde maio do ano passado, é a legenda de Paulo Hartung. Outro político famoso filiado à sigla é o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, filiado em março deste ano e pré-candidato declarado a senador.


Até a última segunda-feira (20), o PSD estava fechadinho no apoio a Lorenzo Pazolini para governador e na coligação encabeçada pelo Republicanos, partido do ex-prefeito de Vitória.


Entretanto, a chegada do Partido Liberal (PL) a essa coligação, pela maneira como se deu, levou o PSD a reavaliar os planos. Na manhã de segunda-feira, em nota oficial, Renzo afirmou que o partido abriria diálogo com outros pré-candidatos a governador e que não descarta lançar chama majoritária própria, com candidato ao governo e ao Senado.


Na manhã da última quarta-feira (22), após ser procurado por Renzo, Ricardo Ferraço o recebeu na Residência Oficial. Renzo manifestou interesse em levar o PSD para a chapa majoritária de Ricardo e Casagrande, mas pediu espaço para o partido na chapa. Ricardo ficou de avaliar com os dirigentes dos outros partidos que já estão com ele.


Neste sábado, questionado sobre a mesma possibilidade – ter o PSD e o ex-governador Paulo Hartung em sua coligação –, Ricardo fez questão de separar as duas coisas: partido de indivíduo; pessoa jurídica de pessoa física. 

Nós não estamos conversando com CPFs. Estamos conversando com CNPJs. 

Ricardo Ferraço, governador e pré-candidato à reeleição

“O presidente do PSD, o prefeito Renzo, de Colatina, pediu uma conversa comigo. E, nessa conversa, ele me perguntou se tinha espaço para uma construção. Ele tomou a iniciativa da conversa. E política combina com conversa, com humildade. Então estamos conversando, e estou conversando com meu conjunto de aliados sobre essa possibilidade”, disse Ricardo.


Segundo o atual governador, “essa não é uma decisão pessoal”. “Temos uma frente muito ampla. Isso ainda é uma construção, nesse conjunto de partidos e lideranças políticas.”

De acordo com Casagrande, ainda é preciso aprofundar o diálogo com o PSD.


“Aí é uma conversa com os demais aliados, sob a liderança de Ricardo Ferraço. Precisamos aprofundar um pouco, para saber de fato quais são os interesses do PSD.”


Como salientou o ex-governador, a próxima semana será “essencial” para as definições de alianças.


“Na política, geralmente, a gente decide muitas coisas nas últimas horas. Então, estamos abertos a continuar conversando com o PSD. A continuidade dessa conversa está avalizada ao Ricardo Ferraço. Se vai ter espaço na majoritária ou não [para o PSD], é uma outra discussão que precisamos ter com nossos aliados.”


Até o momento, o ex-governador Paulo Hartung não se manifestou sobre as recentes movimentações do PSD.

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Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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