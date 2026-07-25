Casagrande e Ricardo Ferraço querem negociar com PSD, não com Hartung

No entanto, ao ser questionado pela coluna se acredita na possibilidade de reconciliação com Hartung, Casagrande afirmou que as tratativas com o PSD, inauguradas na última quarta-feira (22), não se dão num nível pessoal.





“Nós não estamos conversando com pessoas. Na verdade, eu não conversei nem com o PSD ainda. Quem conversou foi Ricardo Ferraço, nosso governador. Então não tem uma relação pessoal ali. Tem uma relação institucional e partidária que se estabeleceu à medida que o PSD procurou o governador Ricardo Ferraço para uma conversa política. Tiveram uma conversa política e, naturalmente, nós, como políticos, estamos abertos a fazer essa conversa institucional.”





No Espírito Santo, o PSD é presidido pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. Desde maio do ano passado, é a legenda de Paulo Hartung. Outro político famoso filiado à sigla é o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, filiado em março deste ano e pré-candidato declarado a senador.





Até a última segunda-feira (20), o PSD estava fechadinho no apoio a Lorenzo Pazolini para governador e na coligação encabeçada pelo Republicanos, partido do ex-prefeito de Vitória.





Entretanto, a chegada do Partido Liberal (PL) a essa coligação, pela maneira como se deu, levou o PSD a reavaliar os planos. Na manhã de segunda-feira, em nota oficial, Renzo afirmou que o partido abriria diálogo com outros pré-candidatos a governador e que não descarta lançar chama majoritária própria, com candidato ao governo e ao Senado.





Na manhã da última quarta-feira (22), após ser procurado por Renzo, Ricardo Ferraço o recebeu na Residência Oficial. Renzo manifestou interesse em levar o PSD para a chapa majoritária de Ricardo e Casagrande, mas pediu espaço para o partido na chapa. Ricardo ficou de avaliar com os dirigentes dos outros partidos que já estão com ele.





Neste sábado, questionado sobre a mesma possibilidade – ter o PSD e o ex-governador Paulo Hartung em sua coligação –, Ricardo fez questão de separar as duas coisas: partido de indivíduo; pessoa jurídica de pessoa física.