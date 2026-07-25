Casagrande e Ricardo Ferraço querem negociar com PSD, não com Hartung

O governador Ricardo Ferraço (MDB) e o antecessor dele no cargo, Renato Casagrande (PSB), têm interesse na entrada do Partido Social Democrático (PSD) na coligação governista. Para isso, estão abertos a tratar com os representantes do partido do ex-governador Paulo Hartung... mas não exatamente com o próprio.
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O atual governador e Casagrande são adversários de Hartung.
Em entrevista coletiva concedida logo após a convenção do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que homologou a candidatura de Casagrande ao Senado, este confirmou que gostaria, sim, de ter o PSD na coligação liderada
por ele e por Ricardo – a mesma que já reúne siglas como PDT, Podemos e
Federação União Progressista, além do PSB e do MDB.
Para Casagrande, é importante que o PSD esteja nessa
coligação. A frase exata dele, com esta construção sintática, foi:
O PSD é importante estar na coligação.
Renato Casagrande, ex-governador e candidato a senador
No entanto, ao ser questionado pela coluna se acredita na
possibilidade de reconciliação com Hartung, Casagrande afirmou que as
tratativas com o PSD, inauguradas na última quarta-feira (22), não se dão num
nível pessoal.
“Nós não estamos conversando com pessoas. Na verdade, eu não
conversei nem com o PSD ainda. Quem conversou foi Ricardo Ferraço, nosso
governador. Então não tem uma relação pessoal ali. Tem uma relação institucional
e partidária que se estabeleceu à medida que o PSD procurou o governador
Ricardo Ferraço para uma conversa política. Tiveram uma conversa política e,
naturalmente, nós, como políticos, estamos abertos a fazer essa conversa
institucional.”
No Espírito Santo, o PSD é presidido pelo prefeito de
Colatina, Renzo Vasconcelos. Desde maio do ano passado, é a legenda de Paulo
Hartung. Outro político famoso filiado à sigla é o deputado estadual e
ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli, filiado em março deste ano e pré-candidato
declarado a senador.
Até a última segunda-feira (20), o PSD estava fechadinho no
apoio a Lorenzo Pazolini para governador e na coligação encabeçada pelo
Republicanos, partido do ex-prefeito de Vitória.
Entretanto, a chegada do Partido Liberal (PL) a essa coligação,
pela maneira como se deu, levou o PSD a reavaliar os planos. Na manhã de
segunda-feira, em nota oficial, Renzo afirmou que o partido abriria diálogo com
outros pré-candidatos a governador e que não descarta lançar chama majoritária
própria, com candidato ao governo e ao Senado.
Na manhã da última quarta-feira (22), após ser procurado por
Renzo, Ricardo Ferraço o recebeu na Residência Oficial. Renzo manifestou
interesse em levar o PSD para a chapa majoritária de Ricardo e Casagrande, mas
pediu espaço para o partido na chapa. Ricardo ficou de avaliar com os
dirigentes dos outros partidos que já estão com ele.
Neste sábado, questionado sobre a mesma possibilidade – ter o PSD e o ex-governador Paulo Hartung em sua coligação –, Ricardo fez questão de separar as duas coisas: partido de indivíduo; pessoa jurídica de pessoa física.
Nós não estamos conversando com CPFs. Estamos conversando com CNPJs.
Ricardo Ferraço, governador e pré-candidato à reeleição
“O presidente do PSD, o prefeito Renzo, de Colatina, pediu
uma conversa comigo. E, nessa conversa, ele me perguntou se tinha espaço para
uma construção. Ele tomou a iniciativa da conversa. E política combina com
conversa, com humildade. Então estamos conversando, e estou conversando com meu
conjunto de aliados sobre essa possibilidade”, disse Ricardo.
Segundo o atual governador, “essa não é uma decisão pessoal”.
“Temos uma frente muito ampla. Isso ainda é uma construção, nesse conjunto de
partidos e lideranças políticas.”
De acordo com Casagrande, ainda é preciso aprofundar o
diálogo com o PSD.
“Aí é uma conversa com os demais aliados, sob a liderança de
Ricardo Ferraço. Precisamos aprofundar um pouco, para saber de fato quais são
os interesses do PSD.”
Como salientou o ex-governador, a próxima semana será “essencial”
para as definições de alianças.
“Na política, geralmente, a gente decide muitas coisas nas
últimas horas. Então, estamos abertos a continuar conversando com o PSD. A
continuidade dessa conversa está avalizada ao Ricardo Ferraço. Se vai ter
espaço na majoritária ou não [para o PSD], é uma outra discussão que precisamos
ter com nossos aliados.”
Até o momento, o ex-governador Paulo Hartung não se
manifestou sobre as recentes movimentações do PSD.
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