O primeiro grande erro político de Cris Samorini. E seu maior desafio

Entre vereadores de Vitória, inclusive integrantes da base, a avaliação é unânime: a prefeita Cris Samorini (PP) cometeu um grave erro de cálculo político, ao pedir ao presidente da Câmara, Anderson Goggi (Republicanos), para pedir à Corregedoria da Casa a instauração de um processo que poderia culminar com a cassação do vereador Professor Jocelino (PT). Isso porque, em postagem e discurso, o petista insinuou que a Prefeitura de Vitória poderia ter vinculação com um esquema de fraudes licitatórias investigado pela Operação Colossus.





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A própria assessoria da Câmara pesquisou em seus arquivos e confirmou o ineditismo da medida. Não há precedente de um prefeito que tenha requerido a cassação de um vereador, por intermédio do presidente da Casa.





Pazolini, Luciano Rezende, João Coser e daí para trás... todos, naturalmente, enfrentaram sérios atritos com vereadores de oposição. Nenhum deles chegou a propor o que propôs a atual prefeita com pouco mais de 100 dias no cargo. E é difícil encontrar um precedente em qualquer outro município capixaba.





Na avaliação da coluna, a medida de Cris foi extrema e desproporcional ao ato praticado pelo parlamentar de oposição.





A inédita iniciativa gerou mal-estar geral e uma reação contrária do plenário, incluindo a base da prefeita. Alguns falaram em “ataque ao Poder Legislativo”. Por espírito de autopreservação, vereadores se uniram contra a tentativa do Executivo de cassar o mandato de um membro do Parlamento, eleito pelo povo de Vitória.





Não por amor ao colega, mas para evitar a criação de um temerário precedente que poderia instaurar na Casa um clima de terror político e, em tese, cercear o exercício dos próprios mandatos parlamentares: “Hoje Jocelino, amanhã quem?”. Fosse aberto tal precedente, qualquer um pensaria duas vezes antes de subir à tribuna para fazer uma crítica mais severa à gestão municipal.





Em meio a fortíssima pressão – materializada nos xingamentos que proferiu logo após a sessão de terça-feira (21) –, o presidente Anderson Goggi botou o pau na mesa. Disse nã-nã-ni-nã-não. Como aqui mostrou a colunista Letícia Gonçalves, mesmo sendo aliado de Cris e correligionário de Pazolini, o presidente recusou-se a dar andamento ao pedido da prefeitura.





Em vez disso, Goggi engavetou o pedido, o qual, basicamente, não deu em nada. Jocelino seguirá tocando normalmente seu mandato – talvez ainda mais encorajado a elevar o tom contra a gestão municipal. Foi transformado numa vítima. De concreto mesmo, estabeleceu-se um novo paradigma no relacionamento político da prefeitura com a Câmara Municipal.





Mas agora, será a prefeitura quem deverá pensar duas vezes antes de tomar medida similar. Após a derrota política no episódio envolvendo Jocelino, é improvável que a gestão de Cris volte a pedir a cassação desse ou daquele parlamentar em caso análogo, sob o risco de passar novamente por um constrangimento dessa ordem.





O presidente Goggi também estabeleceu o seu padrão (“vou até aqui”). Por mais que seja aliado – e dependa do apoio da prefeitura para se eleger deputado estadual em outubro –, passou a mensagem de que é mais que um “pau mandado”. Peço vênia pelo uso da expressão vulgar, mas creio estar desculpado depois que o próprio Goggi usou, em outra acepção, o monossílabo de três letras... O que cresceu, no fim das contas, foi sua autoridade entre os colegas.





Mas, acima de tudo, cresceu o clima de tensão que já vem dominando a Câmara nos últimos meses. O episódio agravou o estresse no relacionamento político entre a prefeitura e os vereadores, o qual vem se aprofundando desde meados de março, quando Cris ainda era vice-prefeita.





O timing também foi ruim. A Câmara já vivia dias de turbulência, agravados pela tensão pré-eleitoral (nove dos 21 disputarão mandato em outubro) e, mais ainda, pelo recente episódio relacionado ao vereador Baiano do Salão (Podemos), condenado em 1º grau por estupro de vulnerável e lesão corporal qualificada e agora alvo de processo por quebra de decoro na Corregedoria.





Além disso, o pedido enviado ao presidente pelo procurador-geral da prefeitura, Tárek Moussalem, coincidiu com o período em que a Câmara precisa votar um dos projetos mais importantes para os munícipes de Vitória e, notadamente, para a própria prefeitura: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).





Encaminhado à Casa de Leis pela prefeita, o projeto dá a base necessária para a elaboração do orçamento municipal para 2027. Atenção: é o primeiro orçamento que será inteiramente formulado e executado pela gestão Samorini.





Por coincidência (ou não, já que é o presidente quem prepara a pauta), o pedido da prefeitura contra Jocelino foi lido por Goggi no expediente da mesma sessão em que estava pautada a votação da LDO, na terça-feira (21). Pegos de surpresa, em meio a termos como “loucura” e “absurdo”, os vereadores em peso derrubaram a sessão por falta de quórum.





No dia seguinte, com a batata quente nas mãos, Goggi já chegou ao plenário avisando aos colegas que arquivaria o pedido. Mesmo assim, vereadores repetiram o protesto: esvaziaram o plenário, e a sessão novamente caiu. Por dois dias consecutivos, boicotaram a votação da LDO, que assim virou sigla para “Levante dos Opositores”.





Mas não só dos opositores.





E aqui reside, na certa, a maior dificuldade de Cris neste início de mandato e seu maior desafio pela frente como prefeita.