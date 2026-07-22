Vídeo mostra xingamentos de presidente da Câmara de Vitória: "Que meu p** cresça"

"Eu quero que se f****, que vá todo mundo tomar no ** e que o meu *** cresça". As declarações foram registradas pela transmissão oficial da Câmara no YouTube e foram proferidas diante de outros parlamentares, servidores e do público que acompanhava a sessão das galerias.





As ofensas foram ditas após os vereadores esvaziarem a sessão, o que derrubou a votação de uma pauta incluída no expediente. Sem poder continuar continuar com os trabalhos, o presidente da Câmara encerrou a sessão. Ao se levantar, ele fez os xingamentos.





A colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, informou nesta quarta-feira (22) que Goggi pediu desculpas ao servidores, mas que não se arrependeu por ter xingado.