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Repercussão

Vídeo mostra xingamentos de presidente da Câmara de Vitória: "Que meu p** cresça"

"Eu quero que se f****, que vá todo mundo tomar no ** e que o meu *** cresça". As declarações foram registradas pela transmissão oficial da Câmara no YouTube

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2026 às 13:13

O presidente da Câmara Municipal de Vitória (CMV), Anderson Goggi (Progressistas), foi gravado fazendo xingamentos e ofensas após o encerramento da sessão ordinária de terça-feira (21). O episódio já havia sido noticiado pelo colunista Vitor Vogas, e agora o vídeo que registra a íntegra da declaração, captada pela transmissão ao vivo da Casa, repercutiu nas redes sociais. Assista:

"Eu quero que se f****, que vá todo mundo tomar no ** e que o meu *** cresça". As declarações foram registradas pela transmissão oficial da Câmara no YouTube e foram proferidas diante de outros parlamentares, servidores e do público que acompanhava a sessão das galerias. 


As ofensas foram ditas após os vereadores esvaziarem a sessão, o que derrubou a votação de uma pauta incluída no expediente. Sem poder continuar continuar com os trabalhos, o presidente da Câmara encerrou a sessão. Ao se levantar, ele fez os xingamentos. 


A colunista Letícia Gonçalves, de A Gazeta, informou nesta quarta-feira (22) que Goggi pediu desculpas ao servidores, mas que não se arrependeu por ter xingado. 

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