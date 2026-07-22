Senac-ES abre vagas com auxílio de até R$ 600 para quem quer aprender uma profissão

Estudantes de cursos técnicos e de qualificação profissional do Programa Senac de Gratuidade (PSG) poderão contar com um reforço financeiro para garantir a permanência nos estudos.





A instituição lançou o Programa de Assistência Estudantil do Senac Espírito Santo, que tem como objetivo conceder auxílio de R$ 30,00 por dia letivo e até R$ 600,00 por mês. O benefício vai depender da carga horária e da frequência do aluno.





A iniciativa tem como objetivo reduzir barreiras à permanência na educação profissional e ampliar as oportunidades de formação para quem se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica.





As inscrições poderão ser feitas de 28 de julho a 3 de agosto por meio de um formulário eletrônico, utilizando o e-mail institucional do estudante. O resultado final está previsto para 1º de setembro, após as etapas de análise documental, classificação e período para recursos.