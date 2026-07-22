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Benefício

Senac-ES abre vagas com auxílio de até R$ 600 para quem quer aprender uma profissão

Valor vai depender da carga horária e da frequência do aluno; inscrições começam no dia 28 de julho

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 14:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2026 às 14:56
Garantia para permanecer nos estudos
Garantia para permanecer nos estudos Senac / Divulgação

Estudantes de cursos técnicos e de qualificação profissional do Programa Senac de Gratuidade (PSG) poderão contar com um reforço financeiro para garantir a permanência nos estudos. 


A instituição lançou o Programa de Assistência Estudantil do Senac Espírito Santo, que tem como objetivo conceder auxílio de R$ 30,00 por dia letivo e até R$ 600,00 por mês.  O benefício vai depender da carga horária e da frequência do aluno. 


A iniciativa tem como objetivo reduzir barreiras à permanência na educação profissional e ampliar as oportunidades de formação para quem se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 


As inscrições poderão ser feitas de 28 de julho a 3 de agosto por meio de um formulário eletrônico, utilizando o e-mail institucional do estudante. O resultado final está previsto para 1º de setembro, após as etapas de análise documental, classificação e período para recursos.

De acordo com a instituição, nesta primeira edição, serão disponibilizados 200 auxílios, sendo 120 destinados a estudantes dos cursos de Qualificação Profissional e 80 para alunos da Educação Profissional Técnica, ambos do PSG. 


Os candidatos serão selecionados com base em critérios objetivos que consideram aspectos como renda familiar, composição familiar, condições de moradia, marcadores sociais e fatores associados ao risco de evasão escolar.

A diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, destaca que a qualificação transforma vidas, mas a instituição sabe que muitos estudantes enfrentam desafios para permanecer no curso até a conclusão. 


“O Programa de Assistência Estudantil foi criado justamente para oferecer esse suporte, reduzindo barreiras e permitindo que o aluno mantenha o foco na aprendizagem e no desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho”, ressalta.


O Programa de Assistência Estudantil integra as ações do Senac-ES voltadas à inclusão educacional e à redução da evasão escolar. Além da análise socioeconômica, o edital estabelece critérios de equidade que buscam priorizar estudantes em maior situação de vulnerabilidade, promovendo oportunidades mais justas de acesso e permanência na formação profissional.

Como participar?

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) oferece cursos gratuitos de qualificação, aperfeiçoamento e técnicos (presenciais ou EAD) para pessoas com renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa. 


A renda familiar mensal per capita é calculada somando-se a renda bruta dos componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de pessoas que formam esse grupo familiar. Se o resultado for de até dois salários mínimos federais, o candidato poderá concorrer a uma vaga no programa.


Os interessados devem preencher o formulário de inscrição e anexar toda a documentação exigida para comprovação das informações declaradas. A inscrição será válida somente após o envio completo da documentação. 

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