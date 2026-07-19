Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções

Candidatos de todos os níveis de escolaridade que querem ingressar no serviço público encontram mais de 28 mil vagas abertas em concursos públicos e processos seletivos. São mais de 210 editais publicados, com oportunidades efetivas e temporárias em todo o país. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.





As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.





As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguem até o dia 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.