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211 editais

Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para policial militar, guarda municipal, agente comunitário de saúde, contador, professor, médico, advogado, assistente social, entre outros cargos

Publicado em 19 de Julho de 2026 às 16:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jul 2026 às 16:34
Vista de Itarana
Prefeitura de Itarana vai contratar novos servidores Reprodução TV Gazeta

Candidatos de todos os níveis de escolaridade que querem ingressar no serviço público encontram mais de 28 mil vagas abertas em concursos públicos e processos seletivos. São mais de 210 editais publicados, com oportunidades efetivas e temporárias em todo o país. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.


As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.


As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguem até o dia 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.

A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205,00. Os candidatos podem se inscrever no concurso até o dia 6 de agosto.


A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para seleção de seis assistentes sociais temporários. Os ganhos chegam a R$ 3.236,00. O atendimento aos candidatos segue até o dia 24 de julho. 


Na Capital do Espírito Santo, também há 33 vagas para agentes comunitários de saúde, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.262,64 para uma carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter o ensino médio e morar na área de atuação, entre outros requisitos. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho de 2026. 

Em Vila Velha, a prefeitura lançou edital de processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro-agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. O prazo de inscrição segue até 3 de agosto de 2026.


A Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) publicou um edital de concurso público para preencher 49 vagas imediatas em funções de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 15 mil mensais. As inscrições podem ser feitas até 6 de agosto. Os aprovados vão trabalhar em Brasília.  

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