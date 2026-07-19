Polícia Militar, Itarana e Vitória: 28 mil vagas em concursos e seleções

Candidatos de todos os níveis de escolaridade que querem ingressar no serviço público encontram mais de 28 mil vagas abertas em concursos públicos e processos seletivos. São mais de 210 editais publicados, com oportunidades efetivas e temporárias em todo o país. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.
As vagas são para selecionar servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros órgãos.
As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguem até o dia 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205,00. Os candidatos podem se inscrever no concurso até o dia 6 de agosto.
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para seleção de seis assistentes sociais temporários. Os ganhos chegam a R$ 3.236,00. O atendimento aos candidatos segue até o dia 24 de julho.
Na Capital do Espírito Santo, também há 33 vagas para agentes comunitários de saúde, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.262,64 para uma carga horária de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter o ensino médio e morar na área de atuação, entre outros requisitos. As inscrições podem ser feitas até 22 de julho de 2026.
Em Vila Velha, a prefeitura lançou edital de processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap). As oportunidades são para os cargos de médico-veterinário e engenheiro-agrônomo, com remuneração que varia de R$ 3.789,97 a R$ 7.579,95. O prazo de inscrição segue até 3 de agosto de 2026.
A Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) publicou um edital de concurso público para preencher 49 vagas imediatas em funções de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 15 mil mensais. As inscrições podem ser feitas até 6 de agosto. Os aprovados vão trabalhar em Brasília.
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