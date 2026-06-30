Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar agente comunitário de saúde

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. A oferta é de 33 vagas para quem tem o ensino médio, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.262,64, para carga horária de 40 horas semanais.





Os candidatos precisam morar na área de atuação desde a data de publicação do edital e ter curso de formação de agente comunitário de saúde com carga horária mínima de 40 horas.





As inscrições poderão ser feitas de 3 a 22 de julho de 2026, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).