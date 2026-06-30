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33 vagas

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar agente comunitário de saúde

Candidatos precisam ter o ensino médio, morar na área de atuação, além de curso de formação de 40 horas

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 10:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 jun 2026 às 10:10
Trabalho de agente comunitário de saúde de Vitória
Trabalho de agente comunitário de saúde de Vitória PMV / Divulgação

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo público para contratar agentes comunitários de saúde. A oferta é de 33 vagas para quem tem o ensino médio, além da formação de cadastro de reserva.  A remuneração é de R$ 3.262,64, para carga horária de 40 horas semanais. 


Os candidatos precisam morar na área de atuação desde a data de publicação do edital e ter curso de formação de agente comunitário de saúde com carga horária mínima de 40 horas.


As inscrições poderão ser feitas de 3 a 22 de julho de 2026, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

A taxa de participação é de R$ 68,00, com possibilidade de isenção.  Para pedir o benefício, os candidatos precisam comprovar hipossuficiência econômica e inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A solicitação deve ser feita nos dias 3 e 4 de julho de 2026.


A seleção dos novos agentes comunitários de saúde será composta por prova objetiva (prevista para o dia 13 de setembro de 2026), comprovação de residência, heteroidentificação (negros), comprovação de vínculo étnico/comunitário (indígenas), perícia médica (PcD) e curso de formação.

O contrato será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.

Confira a distribuição das vagas

  • Região 1 - Região Continental

  • Vagas: 24, sendo 15 para ampla concorrência, 2 para pessoas com deficiência e 7 para pessoas negras e indígenas. Também haverá formação de cadastro de reserva. 

  • Bairros abrangidos: Boa Vista, Goiabeiras, Mata da Praia, Morada de Camburi, Bairro República, Antônio Honório, Jabour, Solon Borges, Segurança do Lar, Aeroporto, Maria Ortiz, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Pontal de Camburi, Parque Industrial.

  • Região 2 - Região do Forte São João

  • Vagas: 9, sendo 5 para ampla concorrência, 1 para pessoa com deficiência e 3 para pessoas negras e indígenas, além da formação de cadastro de reserva. 

  • Bairros abrangidos: Barro Vermelho, Bento Ferreira, Cruzamento, Enseada do Suá, Fradinhos, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Jesus de Nazareth, Jucutuquara, Monte Belo, Nazareth, Praia do Canto, Praia do Suá, Romão, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Luiza.

Leia Mais Sobre o Caso 

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