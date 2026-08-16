Transpetro, Sedu e prefeituras do ES: 28 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 28 mil vagas estão abertas em 224 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com postos para cargos efetivos e temporários. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 27 mil.





As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outros.





A Transpetro divulgou quatro editais de abertura de concurso com 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva. As chances são para os quadros de Terra e Mar, com ganhos que podem chegar a R$ 15 mil, a depender do cargo. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro.