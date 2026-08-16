Transpetro, Sedu e prefeituras do ES: 28 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 28 mil vagas estão abertas em 224 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com postos para cargos efetivos e temporários. Os postos são voltados para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com salários que podem chegar a R$ 27 mil.
As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outros.
A Transpetro divulgou quatro editais de abertura de concurso com 281 vagas imediatas e 3.890 para cadastro de reserva. As chances são para os quadros de Terra e Mar, com ganhos que podem chegar a R$ 15 mil, a depender do cargo. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou edital de processo seletivo simplificado para contratar professor temporário para atuar em cursos de educação profissional técnica de nível médio. A remuneração chega a R$ 7.064. Os interessados podem se inscrever até 28 de agosto.
A pasta também está com inscrições abertas para a seleção temporária de cuidadores. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.791,54 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.388,72 para 40 horas. O prazo segue até 21 de agosto.
A Prefeitura de Marataízes, no Sul do Estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo público que visa preencher 37 vagas de agente comunitário de saúde, cargo voltado a profissionais com ensino médio. O salário é de R$ 3.242,00, e o prazo para se inscrever vai até 27 de agosto.
A Prefeitura de São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, vai contratar agentes de limpeza e administração temporários, com remuneração de R$ 1.514. As inscrições seguem até 21 de agosto.
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