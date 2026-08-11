Sedu do ES abre seleção para professores de curso técnico com salário de até R$ 7 mil

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) divulgou edital de processo seletivo simplificado para contratar professor termporário de educação profissional técnica.





A remuneração para quem tem licenciatura de curta duração é de R$ 3.130,59, enquanto para bacharelado, licenciatura plena ou tecnólogo é de R$ 3.833,00, e para pós-graduação é de R$ 4.025,08. Os profissionais com mestrado terão ganhos de R$ 5.232,60 e os com doutorado, de R$ 7.064,01.





Os selecionados vão atuar em cursos, por área de conhecimento, com exercício nas escolas públicas, nos Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) e na Educação Escolar na Socioeducação (unidades socioeducativas vinculadas ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - Iases).