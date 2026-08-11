Inscrições abertas no ES para 10 mil vagas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Já estão abertas as inscrições para a 2ª oferta de vagas do Programa Qualificar ES, na modalidade on-line. São 10 mil oportunidades em diversos cursos para se qualificar sem sair de casa. A carga horária é de 120 horas.
Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data de início do curso, além de acesso à internet e noções básicas de informática e navegação web.
Além disso, é obrigatório ser morador de uma das regiões contempladas pelo programa Estado Presente, que abrange os seguintes municípios: Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de agosto, no site da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).
O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos.
O resultado será divulgado no dia 26 de agosto. Os aprovados poderão realizar o curso no período de 1º de setembro a 30 de outubro.
O aluno só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver aproveitamento mínimo de 60% nas atividades.
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