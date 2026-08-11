Inscrições abertas no ES para 10 mil vagas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Já estão abertas as inscrições para a 2ª oferta de vagas do Programa Qualificar ES, na modalidade on-line. São 10 mil oportunidades em diversos cursos para se qualificar sem sair de casa. A carga horária é de 120 horas.





Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data de início do curso, além de acesso à internet e noções básicas de informática e navegação web.





Além disso, é obrigatório ser morador de uma das regiões contempladas pelo programa Estado Presente, que abrange os seguintes municípios: Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus.