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Profissionalizante

Inscrições abertas no ES para 10 mil vagas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Candidato precisa ser morar de uma das regiões contempladas pelo programa Estado Presente; prazo de inscrição vai até 20 de agosto

Publicado em 11 de Agosto de 2026 às 11:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 ago 2026 às 11:58
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Candidatos podem fazer o curso de onde quiser Pexels

Já estão abertas as inscrições para a 2ª oferta de vagas do Programa Qualificar ES, na modalidade on-line. São 10 mil oportunidades em diversos cursos para se qualificar sem sair de casa. A carga horária é de 120 horas.


Para participar, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos completos na data de início do curso, além de acesso à internet e noções básicas de informática e navegação web.


Além disso, é obrigatório ser morador de uma das regiões contempladas pelo programa Estado Presente, que abrange os seguintes municípios: Cariacica, Guarapari, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de agosto, no site da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).


O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos.


O resultado será divulgado no dia 26 de agosto. Os aprovados poderão realizar o curso no período de 1º de setembro a 30 de outubro.


O aluno só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver aproveitamento mínimo de 60% nas atividades.

Confira os cursos

  • Atendimento Educacional Especializado 

  • Auxiliar de Creche

  • Cuidador de Idosos

  • Cuidador Infantil

  • Educação Especial e Inclusiva

  • Informática Avançada

  • Informática Básica

  • Inglês Básico

  • Segurança do Trabalho

  • Word e Excel

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