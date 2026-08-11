Comitê no ES vai monitorar crimes e irregularidades nas eleições de 2026

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) criou um Comitê Integrado de Segurança das Eleições 2026 com o objetivo, segundo portaria publicada no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (7), de executar ações de segurança planejadas nos eventos relacionados ao pleito.





O comitê tem 13 membros natos, entre representantes da secretaria, das polícias Militar, Civil e Científica e do Corpo de Bombeiros, e mais oito convidados, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Estado da Casa Militar e de secretarias municipais da Grande Vitória.





Conforme o documento, o grupo deverá monitorar “os fatos componentes do cenário eleitoral” deste ano, além de planejar e acompanhar operações que envolvam as eleições.





Segundo o subsecretário de Comando e Inovação da Sesp, Guilherme Pacífico, o comitê está em conformidade com um plano nacional coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da diretoria de operações integradas, que dialoga diretamente com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para, em nível federal, estabelecer estratégias para salvaguardar o eleitor brasileiro.





“São ações para garantir a proteção aos ambientes de eleição para que tenhamos eleições transparentes e seguras, garantindo o direito democrático do voto do cidadão”, afirma o subsecretário.