Câmeras particulares podem ser integradas ao videomonitoramento da polícia no ES

Câmeras instaladas em condomínios, empresas e estabelecimentos comerciais poderão ser integradas ao sistema de videomonitoramento da polícia no Espírito Santo. A conexão com esses equipamentos, que atualmente operam isoladamente, vai permitir que informações e alertas relevantes cheguem mais rapidamente às forças de segurança, via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).





A iniciativa faz parte do projeto Sentinela ES, lançada pelo governo do Espírito Santo nesta quarta-feira (1º), e será testada primeiro na Grande Vitória. "O Espírito Santo já conta com milhares de câmeras instaladas em condomínios, empresas e estabelecimentos comerciais. Agora vamos permitir que esse ativo possa ser integrado à plataforma da Segurança Pública, ampliando nossa capacidade de videomonitoramento e de resposta”, explicou o governador Ricardo Ferraço.





A adesão é voluntária, e tanto entidades públicas quanto privadas, que administrem ou operem algum tipo de sistema de monitoramento poderão participar. As instituições interessadas deverão encaminhar a documentação à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que avaliará a viabilidade da integração ao Parque Tecnológico da Segurança Pública Capixaba.





Ainda segundo o governo capixaba, o sistema não prevê monitoramento contínuo de pessoas, mas a integração de eventos relevantes identificados por inteligência artificial. A tecnologia analisará os dados recebidos e, ao identificar situações de interesse para a Segurança Pública, acionará automaticamente os protocolos de resposta das forças policiais.