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Sistemas conectados

Câmeras particulares podem ser integradas ao videomonitoramento da polícia no ES

Parque Tecnológico da Segurança Pública Capixaba receberá imagens de câmeras de condomínios e estabelecimentos comerciais

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 22:17

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 jul 2026 às 22:17
Sala de controle do Ciodes Carlos Alberto da Silva/arquivo

Câmeras instaladas em condomínios, empresas e estabelecimentos comerciais poderão ser integradas ao sistema de videomonitoramento da polícia no Espírito SantoA conexão com esses equipamentos, que atualmente operam isoladamente, vai permitir que informações e alertas relevantes cheguem mais rapidamente às forças de segurança, via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).


A iniciativa faz parte do projeto Sentinela ES, lançada pelo governo do Espírito Santo nesta quarta-feira (1º), e será testada primeiro na Grande Vitória"O Espírito Santo já conta com milhares de câmeras instaladas em condomínios, empresas e estabelecimentos comerciais. Agora vamos permitir que esse ativo possa ser integrado à plataforma da Segurança Pública, ampliando nossa capacidade de videomonitoramento e de resposta”, explicou o governador Ricardo Ferraço. 


A adesão é voluntária, e tanto entidades públicas quanto privadas, que administrem ou operem algum tipo de sistema de monitoramento poderão participar. As instituições interessadas deverão encaminhar a documentação à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), que avaliará a viabilidade da integração ao Parque Tecnológico da Segurança Pública Capixaba.


Ainda segundo o governo capixaba, o sistema não prevê monitoramento contínuo de pessoas, mas a integração de eventos relevantes identificados por inteligência artificial. A tecnologia analisará os dados recebidos e, ao identificar situações de interesse para a Segurança Pública, acionará automaticamente os protocolos de resposta das forças policiais.

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