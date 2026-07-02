EUA superam expulsão, vencem Bósnia e reencontram algoz de 2014 nas oitavas

Um dos anfitriões da Copa do Mundo, os Estados Unidos superaram a expulsão de Folarin Balogun no segundo tempo e venceram a Bósnia por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (01), no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), pela segunda fase do Mundial. Com o resultado, os norte-americanos se tornaram a décima seleção classificada para as oitavas de final do torneio.





Folarin Balogun abriu o placar para os Estados Unidos no primeiro tempo, com ajuda de um desvio na defesa bósnia. Na etapa final, Malik Tillman fechou a conta com um belo gol de falta.

Os Estados Unidos chegaram à terceira vitória na Copa do Mundo. Em quatro partidas, a equipe venceu Austrália, Bósnia e Paraguai, além de sofrer uma derrota a Turquia (na fase de grupos).





O triunfo também encerrou um jejum de cinco anos sem vitórias sobre seleções europeias. O último triunfo havia sido em 28 de março de 2021, quando os norte-americanos derrotaram a Irlanda do Norte por 2 a 1.

O resultado ainda ampliou a invencibilidade dos Estados Unidos diante da Bósnia. Ao todo, são três vitórias e um empate no histórico do confronto.





Classificados, os Estados Unidos terão pela frente uma revanche com peso de Copa. A seleção norte-americana reencontra a Bélgica nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle. Em 2014, os belgas eliminaram os EUA também nas oitavas, com vitória por 2 a 1 na prorrogação.





Folarin Balogun viveu os extremos das emoções no Levi's Stadium. O atacante abriu o placar aos 44 minutos com um chute rasteiro, anotando seu terceiro gol nesta Copa e o 12º pela seleção. O brilho do camisa 9 quebrou a internet: sua comemoração "O Silenciador" foi repostada nas redes sociais pelo astro da NBA LeBron James, ratificando seu status de homem-gol do time.





O cenário de sonho desmoronou na etapa final com uma expulsão direta. O cartão vermelho após pisão em Muharemovic interrompeu a atuação de gala e mudou a dinâmica do confronto, transformando o protagonista em vilão. O atacante do Monaco viu seu dia de consagração virar um enorme prejuízo para os norte-americanos.





Ao ir do céu ao inferno, Balogun deixou o gramado sob forte apreensão. Além de obrigar os Estados Unidos a recuarem para suportar a pressão da Bósnia nos minutos finais, a exclusão confirmou o desfalque do principal artilheiro norte-americano para o decisivo duelo contra a Bélgica.



