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Jardim Bela Vista

Polícia reforça segurança em bairro da Serra após traficante ameaçar família de PM

Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, pelo menos cinco gravações atribuídas a Jhon Jhon circulam entre moradores de Jardim Bela Vista. PM reforçou o policiamento na região

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2026 às 11:48

Áudios com ameaças a um policial militar e sua família, atribuídos ao traficante Jhonatan Ricardo Souza do Carmo, conhecido como Jhon Jhon, passaram a circular entre moradores de Jardim Bela Vista, na Serra. A autoria das gravações foi confirmada pela reportagem da TV Gazeta com a Polícia Militar, que reforçou o policiamento no bairro nesta segunda-feira (22). 


O criminoso, apontado como chefe do tráfico local, está foragido desde 2022 e é procurado por homicídio.


Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, pelo menos cinco gravações contendo ameaças e intimidações passaram a circular entre moradores desde a noite de domingo (21). Em uma das mensagens, Jhonatan xinga policiais militares e cobra a apresentação de uma arma apreendida pela corporação.

Militares realizaram uma operação de saturação em diversos pontos do bairro
Militares realizaram uma operação de saturação em diversos pontos do bairro Oliveira Alves

A arma citada pelo traficante é uma submetralhadora apreendida pela Polícia Militar no final da tarde de domingo, em uma das ruas do bairro. De acordo com a polícia, o militar ameaçado fazia parte da equipe responsável pela apreensão do armamento.


Após a divulgação dos áudios, a corporação reforçou o policiamento em Jardim Bela Vista. Na manhã desta segunda-feira, equipes realizaram uma operação de saturação em diversos pontos do bairro. A reportagem da TV Gazeta registrou a presença de viaturas e policiais circulando pelas ruas da região.

Foragido desde 2022

Jhonatan Ricardo de Souza do Carmo
Jhonatan Ricardo de Souza do Carmo Divulgação

Jhonatan Ricardo Souza do Carmo está foragido desde 2022 e é procurado por homicídio. A suspeita é de que ele esteja escondido no Estado do Rio de Janeiro, de onde continuaria comandando integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam em Jardim Bela Vista.


Ainda conforme as investigações, foi dele a ordem para o toque de recolher imposto no bairro no último dia 9 de junho. Na ocasião, comerciantes fecharam as portas e moradores relataram medo após duas operações consecutivas da Polícia Civil na região.


Nas ações policiais, foram apreendidos uma granada, armas e drogas. Um homem que estava foragido da Justiça também foi preso.


A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a área de Inteligência monitora atividades criminosas em diversos ambientes e realiza investigações contra o tráfico de drogas em todo o Estado.


A corporação também destacou a importância da participação da população por meio do Disque-Denúncia 181. O serviço pode ser acessado pelo telefone 181, pelo site ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181. 


Segundo a Polícia Civil, o anonimato é garantido e todas as informações recebidas são investigadas. Em casos de crimes em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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