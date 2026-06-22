Polícia reforça segurança em bairro da Serra após traficante ameaçar família de PM

Jhonatan Ricardo Souza do Carmo está foragido desde 2022 e é procurado por homicídio. A suspeita é de que ele esteja escondido no Estado do Rio de Janeiro, de onde continuaria comandando integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam em Jardim Bela Vista.





Ainda conforme as investigações, foi dele a ordem para o toque de recolher imposto no bairro no último dia 9 de junho. Na ocasião, comerciantes fecharam as portas e moradores relataram medo após duas operações consecutivas da Polícia Civil na região.





Nas ações policiais, foram apreendidos uma granada, armas e drogas. Um homem que estava foragido da Justiça também foi preso.





A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a área de Inteligência monitora atividades criminosas em diversos ambientes e realiza investigações contra o tráfico de drogas em todo o Estado.





A corporação também destacou a importância da participação da população por meio do Disque-Denúncia 181. O serviço pode ser acessado pelo telefone 181, pelo site ou pelo WhatsApp, no número (27) 99253-8181.





Segundo a Polícia Civil, o anonimato é garantido e todas as informações recebidas são investigadas. Em casos de crimes em andamento, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.





* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.