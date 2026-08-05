Ensino médio do ES tem a 3ª maior nota do Ideb no país; veja ranking

O Espírito Santo aparece entre os quatro Estados mais bem colocados do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. Os resultados, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta quarta-feira (5), mostram que o Estado está nesse grupo em duas das três etapas avaliadas: anos iniciais (1° ao 5° ano) e ensino médio.

No ensino médio, o Espírito Santo alcançou nota 4,9 e ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, empatado com o Rio Grande do Sul e atrás apenas do Paraná (5,1) e do Piauí (5,0). O resultado, portanto, também coloca o Estado na primeira posição da Região Sudeste nessa etapa.





O Ideb, criado em 2007, é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. O índice varia de 0 a 10 e combina dois fatores: o desempenho dos estudantes nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que avaliam conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática, e os indicadores de fluxo escolar, que consideram taxas de aprovação, reprovação e abandono.





Confira, a seguir, a classificação de cada unidade da Federação no Ideb 2025 no nível do ensino médio.