Ensino médio do ES tem a 3ª maior nota do Ideb no país; veja ranking

O Espírito Santo aparece entre os quatro Estados mais bem colocados do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. Os resultados, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), nesta quarta-feira (5), mostram que o Estado está nesse grupo em duas das três etapas avaliadas: anos iniciais (1° ao 5° ano) e ensino médio.
No ensino médio, o Espírito Santo alcançou nota 4,9 e ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, empatado com o Rio Grande do Sul e atrás apenas do Paraná (5,1) e do Piauí (5,0). O resultado, portanto, também coloca o Estado na primeira posição da Região Sudeste nessa etapa.
O Ideb, criado em 2007, é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. O índice varia de 0 a 10 e combina dois fatores: o desempenho dos estudantes nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que avaliam conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática, e os indicadores de fluxo escolar, que consideram taxas de aprovação, reprovação e abandono.
Confira, a seguir, a classificação de cada unidade da Federação no Ideb 2025 no nível do ensino médio.
A nota de 4,9 no ensino médio representa acréscimo de 0,1 ponto em relação ao desempenho capixaba na edição anterior do Ideb, de 2023, quando a pontuação ficou em 4,8.
Na rede estadual, o desempenho evoluiu de 4,7 para 4,9, enquanto a rede privada registrou média 5,7.
Nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), o Espírito Santo registrou média 5,4, ante 5,3 em 2023. Nessa etapa, a rede estadual alcançou nota 5,5; a rede pública, 5,2; e a rede privada, 6,5.
Já nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), o Estado atingiu 6,6, resultado acima dos 6,3 registrados na edição anterior do Ideb. Com essa perfomance, o Espírito Santo ocupa a quarta colocação nacional, empatado com São Paulo e Minas Gerais e atrás de Paraná, Ceará e Santa Catarina.
Os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que compõem o Ideb, indicam que, no ensino médio, os estudantes do Espírito Santo obtiveram média de 287,38 pontos em Língua Portuguesa e 290,03 pontos em Matemática, resultando em nota média padronizada de 5,07.
Veja abaixo as notas dos Estados em cada um dos níveis de ensino analisados.
Os resultados do Ideb 2025 mostram aumento dos índices em relação à edição de 2023 na maior parte das etapas da educação básica e das regiões do país.
Nos anos iniciais do ensino fundamental, a Região Sul registrou a maior média (6,6), seguida pelo Sudeste (6,5). Nos anos finais, o Sul alcançou 5,6, enquanto o Sudeste chegou a 5,4. No ensino médio, o Sul obteve média 4,9, seguido pelo Sudeste, com 4,6.
Os dados também mostram diferenças entre as redes pública e privada. Nos anos iniciais, a rede privada auferiu médias superiores a 7,0 em todas as regiões do país. No ensino médio, as médias da rede privada variaram entre 5,5 e 5,9, enquanto as redes estaduais tiveram índices entre 4,0 e 4,7.
No Espírito Santo, as notas da rede estadual subiram em relação à edição anterior nas três etapas avaliadas. A rede privada teve média 7,5 nos anos iniciais, 6,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,7 no ensino médio.
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