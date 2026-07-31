A escola de sua cidade sabe quem realmente cria as crianças que estudam lá?

Trabalho em secretaria de escola pública no Espírito Santo. Pego formulários de matrícula todo dia. E, neles, sempre a mesma coisa: um campo para "nome do pai", outro para "nome da mãe". Às vezes um terceiro campo, "responsável", tratado como exceção. E é só.





Não tem campo para a avó que assumiu a criação porque a mãe trabalha dois turnos. Não tem campo para o padrinho que busca na escola todo dia. Não tem campo para o coletivo de tias e vizinhas que se revezam quando alguém adoece. Não tem campo, muito menos, para arranjos familiares que fogem do modelo pai-mãe-ﬁlhos por qualquer razão: separação, recomposição, criação compartilhada.





A escola trata isso como detalhe de preenchimento. Eu discordo: é uma escolha política, herdada, que decide de antemão quem conta como família e quem é "situação irregular" a ser resolvida.