O escudo dos invisíveis: por que o fortalecimento da Defensoria é urgência no ES

Três décadas depois, o cenário é alarmante: a população quase dobrou, saltando para 4,1 milhões de capixabas; mas o número de defensores, em vez de acompanhar esse crescimento, estagnou e retrocedeu. Atualmente, apenas 164 cargos estão providos, um número substancialmente inferior ao planejado há 32 anos.





A solução para esse déficit histórico não é um sonho distante, mas uma realidade que aguarda apenas uma assinatura. Após dois anos de tramitação, o concurso público foi homologado em outubro de 2025 para preencher as lacunas da instituição.





No entanto, nove meses após a homologação, o ritmo de nomeações segue lento: apenas cinco aprovados foram convocados, deixando 30 profissionais prontos para atuar à espera de uma suplementação orçamentária por parte do Poder Executivo.





A entrada desses novos defensores e defensoras não é apenas uma questão burocrática; é uma transformação direta na vida das comunidades mais carentes do interior.





O objetivo é garantir que, onde existam juízes e promotores, exista também um defensor público para assegurar o direito à ampla defesa e ao acesso gratuito ao Judiciário. Sem o defensor, a justiça se torna incompleta, um privilégio de poucos e não um direito de todos.





É comum ouvir discussões sobre limites orçamentários, mas é preciso mudar a lente pela qual enxergamos a Defensoria Pública. O incremento orçamentário para dar posse aos aprovados não deve ser visto como um gasto econômico, mas como um investimento social de alto impacto.





O Espírito Santo é reconhecido nacionalmente pela sua excelência na gestão fiscal, ostentando a cobiçada "Nota A" do Tesouro Nacional. Contudo, a verdadeira eficiência da gestão pública só é completa quando a saúde financeira do estado se traduz em benefícios sociais tangíveis para a população. Não basta ter as contas em dia se a desigualdade econômica continua se transformando em exclusão de direitos.